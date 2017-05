V hrvaškem saboru bodo danes glasovali o zaupnici finančnemu ministru Zdravku Mariću, hkrati pa na Hrvaškem pričakujejo odgovor na vprašanje, ali jih po razpadu vlade premierja Andreja Plenkovića čakajo nove predčasne parlamentarne volitve. Hrvaška predsednica Kolinda Grabar - Kitarović je za petek napovedala posvete z vsemi strankami, da bi ugotovila, kakšno je razmerje sil v saboru.

Kratka pot od koalicijskega sodelovanja do zmerljivk

Razmerja so namreč nejasna, razplet nove politične krize tudi, jasno je le, da je konec vlade strank HDZ premierja Plenkovića in stranke Most predsednika sabora Boža Petrova. Začelo se je prejšnji teden, ko je Plenković odstavil tri ministre Mosta, ker niso hoteli podpreti kolega Marića, proti kateremu je opozicija sprožila interpelacijo, saj naj bi bil v konfliktu interesov. Med drugim mu očitajo, da je kot nekdanji izvršni direktor Agrokorja moral vedeti za težave in nepravilnosti v koncernu, ki ga zdaj skuša reševati država. Očitajo mu tudi kredit, ki ga je leta 2010 dobil od Hrvaške poštne banke v času, ko je bil v njenem nadzornem svetu.

Spor okoli Mostove (ne)podpore Mariću je do temeljev zamajal koalicijo. Petrov je po odstavitvi treh njegovih ministrov dejal, da Most ni več v vladi, HDZ pa je zahteval njegov odstop s položaja predsednika sabora in zatrdil, da ima za to dovolj podpisov.

Kako hitro in kako močno so se zaostrili odnosi med koalicijskima partnericama, je pokazala včerajšnja razprava v saboru, ko je bila na dnevnem redu zahteva opozicije po odstavitvi Marića. Poslanec Mosta Nikola Grmoja je recimo premierja obtožil, da ščiti kriminal v Agrokorju in da je »prevaral državljane, za kar mora odgovarjati«. Plenković pa mu je odgovoril, da »populizem in demagogija Mosta med ljudmi ne bosta naletela na dober odziv«.