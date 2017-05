Nepremičninsko podjetje Douglas Elliman, ki trenutno za države naslednice SFRJ (Slovenijo, Hrvaško, BiH, Srbijo in Makedonijo) prodaja dve nekdanji jugoslovanski diplomatsko-konzularni nepremičnini v New Yorku, bo predvidoma do konca leta prodalo še nekdanje jugoslovansko veleposlaništvo v Bonnu, rezidenco in veleposlaništvo v Tokiu ter rezidenco in veleposlaništvo v Bernu. Iz vseh poslov naj bi pet držav naslednic dobilo več kot sedemdeset milijonov evrov. Točnega končnega izkupička se še ne da oceniti, saj je to odvisno od točnih prodajnih cen.

Po delitvenem ključu bo Sloveniji vsekakor pripadlo 14 odstotkov kupnine. »Ocenjujemo, da bomo imeli do konca leta na razpolago od 10 do 20 milijonov evrov,« je pričakovanja kupnin nekdanjih diplomatsko-konzularnih predstavništev previdno orisal Stanislav Vidovič, generalni sekretar zunanjega ministrstva.