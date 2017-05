Družini iz Ljubljane (podatke hranimo v uredništvu) sta se letos rodila dvojčka. Oče je ob tem upravičen do 25 dni plačanega očetovskega dopusta. Prvih 15 dni ga mora izkoristiti do njunega šestega meseca starosti, za preostalih deset dni ima čas vse do konca prvega razreda osnovne šole. Njihovi sosedje so do dveh otrok prišli postopoma, med malčkoma je leto dni razlike. Sosedov oče je bil za to bogateje nagrajen. Ker se dodatni plačani dnevi očetovskega dopusta uvajajo postopoma, je za prvega otroka dobil 20 dni, za drugega pa 25 dni plačanega očetovskega dopusta. Skupaj torej 45 dni.

Očetje niso enakopravni

Starši dvojčkov so prepričani, da je takšna ureditev do očetov, ki se jim hkrati rodi več otrok, diskriminacijska. »Razumeva, da je prvih 15 dni vezanih na nego po rojstvu in je število dni enako ne glede na število otrok, čeprav bi pri več rojenih otrocih tudi tu prišel kakšen dodaten dan krvavo prav. Ne moreva pa sprejeti, da se očetovski dopust, ki se porabi po dopolnjenem 11. mesecu pa vse do vstopa v šolo, obravnava na enak način za vse očete. V tem, ali imaš dvojčke ali pa dva otroka, ki sta eno leto narazen, ne vidiva razlike,« pravita. Čeravno sta otroka dvojčka, imata drugačne in časovno drugače razporejene potrebe, zato menita, da očetje dvojčkov in prav tako trojčkov ter več rojenih otrok niso v enakopravnem položaju z drugimi.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potrjujejo takšno ureditev. »Očetovski dopust je ena pravica in jo oče pridobi ob rojstvu enega ali več otrok hkrati v enotnem trajanju, brez podaljšanj,« pravijo. A poudarjajo, da dodaten dopust v takšnih primerih staršem dodeljujejo v starševskem dopustu. Ob rojstvu dvojčkov imata denimo na voljo dodatnih 90 dni plačanega starševskega dopusta, sama pa se morata odločiti, kdo ga bo izkoristil. »Lahko ga izrabita tako mati kot oče otrok, lahko tudi oba sočasno, 75 dni pa lahko tudi preneseta in izrabita do konca prvega razreda osnovne šole,« pravijo na ministrstvu, kjer menijo, da s tem dodatkom tudi očetje dvojčkov ali trojčkov uživajo enake možnosti kot drugi očetje.

Družina z dvojčki se s tem ne strinja in tudi izračun se ne izide. Starši, ki sta se jim otroka rodila hkrati, imajo 350 koledarskih dni starševskega dopusta, starši z dvema različno starima otrokoma pa 520 dni starševskega dopusta. Sogovornika sta prepričana, da je 90 dodatnih dni ob rojstvu dvojčkov tukaj z razlogom – veliko večja je namreč verjetnost, da se bosta rodila prezgodaj in bo zato nega zahtevnejša in dolgotrajnejša.