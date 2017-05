Preizkusili smo model slušalk znamke Bowers & Wilkins P9 signature, ki preprosto simbolizirajo prestiž. Gre za britansko znamko, ki že od samega nastanka v 60. letih prejšnjega stoletja išče popoln zvok in kako ga izvabiti na plan. Primarno pa so osredotočeni na zvočnike, saj so slušalke nastale relativno pozno.

Njihovi zvočniki oziroma monitorji so cenjeni kot referenčni predvajalniki zvoka v prestižnih glasbenih studiih, v domove običajnih ljudi pa so vstopili v 80. letih, ko so uvedli serijo zvočnikov za domač sistem hi-fi. Tehnologijo Bowers & Wilkins najdemo tudi v prestižnih modelih Jaguarja, BMW in Volva, na koncu pa še v omenjenih slušalkah P9 signature.

»Govorimo o hi-fi slušalkah. Te omogočajo, da podoživimo najbolj naraven, prijeten, uravnotežen in pristen zvok,« pojasnjuje Simon Guna, glasbeni entuziast in svetovalec v ljubljanski trgovini Sonus Art. »Ta slušalka se je razvijala več let. Ima posebej zasnovano membrano in diafragmo,« pojasni Guna v nam nekoliko ginekološkem žargonu. Pojasnjuje, da so take slušalke sinonim za zvok in natančnost, vendar hkrati ne smejo biti naporne za poslušanje. Sveti gral slušalk je namreč doseči stičišče monitoringa in hi-fi segmentov.

Slab tisočak evrov, kolikor stane model P9, marsikoga prestraši. Kdor si jih omisli, mora biti ljubitelj glasbe, če že ne zgolj bahač, ki se rad pokaže pred družbo. Za avdiofile pa splošno velja, da so to ljudje, ki v iskanju popolne zvočne izkušnje niso blizu z besedo varčno. Zvočni sistemi, ki jih imajo taki profili doma, pogosto presegajo deset tisoč evrov. Zatorej je tisočak za slušalke še relativno malo.

Avdiofilov imamo v Sloveniji veliko, pojasnjuje Guna. Mnogi izmed njih pa so svoje domače sisteme zamenjali s takimi slušalkami, saj ne želijo motiti okolice, poleg tega pa je taka izkušnja še nekoliko bolj intimna.

Tako kot pri zvočnikih velja tudi pri slušalkah – če jih ne priključimo na kakovosten ojačevalnik, ki med drugim skrbi za pretvorbo digitalnega signala zvoka v analognega, potem nismo naredili nič. »Šele v povezavi s tako napravo lahko v polnosti izkoristimo njihov potencial. To vsekakor niso slušalke za nekoga, ki bi jih vsak dan uporabljal na avtobusu na poti v službo.«

Temu lahko zgolj pritrdimo. Ko smo jih priključili na mobilni telefon, je bila izkušnja resnično v stilu: »Meh, a to dobim za 900 evrov.« Ob uporabi z ustrezno DAC-napravo pa so zablestele. Lahko bi rekli, da smo doživljali podobne občutke, kot jih nekdo, ki sedi v prvi vrsti odlično ozvočene sobe, kjer igra Eric Clapton – slučajno smo poslušali album zasedbe Cream iz leta 1966.

Kot zaključuje Guna, za avdiofila ni nujno predhodno glasbeno znanje ali obvladovanje inštrumentov. Potrebna sta zgolj strast in ljubezen do glasbe. In nekaj pod palcem, bi mi dodali. Še vedno se ni poleglo naše začudenje, da so slušalke tako drage. Bolje, da sploh ne razmišljamo o Sennheiserjevem modelu orpheus, za katerega je treba odšteti 46.000 evrov. Ja, to so najdražje slušalke na svetu (pa sploh niso prevlečene z zlatom ali okrašene z diamanti).