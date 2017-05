Memorial je že s premiero leta 2014 postal eden najmočnejših turnirjev v šahovskem koledarju. Prva dva turnirja je osvojil svetovni prvak Magnus Carlsen, ki pa odtlej ni nastopil na memorialu. Po lanski zmagi je domači zvezdnik Šahrijar Mamedjarov spet blestel: prekinil je niz nepremaganosti Wesleyja Soja in do konca obdržal pol točke prednosti pred Kramnikom, Sojem in Topalovom.

Gašimov, rojen leta 1986, je žel uspehe že v otroški konkurenci. Bil je svetovni prvak do 10 let leta 1996, osvojil EP do 12 let leta 1998 pa tudi EP do 14 let v letih 1999 in 2000. Takrat so ugotovili, da ima epilepsijo, ob preiskavah pa so odkrili tumor na možganih. A mladenič je igral in igral… Vugar se je že pri 16 letih prebil v zvezdniško ekipo Azerbajdžana in v njej debitiral na Bledu leta 2002. Igral je tudi na naslednjih treh olimpijskih igrah, krona njegove kariere pa je bila ekipno EP v Novem Sadu leta 2009, ko je v napeti zadnji partiji prinesel odločilno točko za naslov prvakov.

Leta 2010 se je odpovedal olimpijskemu nastopu zaradi avtoritarnih prijemov selektorja Azmajparašvilija. Čeprav je vedel, da ima manj časa od zdravih kolegov – ali morda ravno zato –, je bil zelo načelen. Ekipi brez njega ni šlo. Selektor in vodilni možje v azerbajdžanskem šahu so govorili o »zvezdniški bolezni«, a so kmalu morali spremeniti svojo zgodbo. Vugar je bil srce moštva in ko se je leta 2011 vrnil v moštvo na EP, je spet padla medalja – tokrat srebrna. V tem času je Vugar redno igral na največjih turnirjih, kot sta bila Linares in Wijk aan Zee. Prav Wijk 2012 je bil njegov zadnji turnir. Bolezen je bila vse močnejša in januarja 2014 po operaciji v Nemčiji telo ni več zdržalo.

Gašimov, tudi eden najboljših hitropoteznih šahistov, je vrnil na veliko sceno ostro potezo benoni, ki je dolgo veljala za manjvredno otvoritev. Bil je oster in dinamičen igralec.