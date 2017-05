Nogometnemu klubu Koper se ne izmika le igranje v Evropi, ampak je negotova tudi njegova prihodnost nastopanja v prvi slovenski ligi. Koper je edini slovenski prvoligaš, ki ni dobil licence za naslednjo tekmovalno sezono. Vloga Koprčanov je bila zavrnjena zaradi neizpolnjevanja finančnih kriterijev, a imajo možnost, da se pritožijo do 15. maja.

Slovenska nogometna javnost je pričakovala takšno odločitev licenčne komisije Nogometne zveze Slovenije (NZS), saj je klub v postopku prisilne poravnave. Dolg kluba je 3,6 milijona evrov, lani je Zavrč ostal brez licence zaradi slabih 6000 evrov neporavnanih obveznosti. Koper je uspeh prisilne poravnave gradil na prihodkih od generalnega pokrovitelja Luke Koper, katerega letni prispevek je bil okoli pol milijona evrov. Uprava Luke Koper je februarja letos, tik pred začetkom spomladanskega dela sezone, predčasno prekinila petletno sponzorsko pogodbo. Tedaj so pojasnili, da so se za takšno potezo odločili, ker denar ni bil porabljen za razvoj koprskega nogometa, ampak plačevanje dolgov do upnikov. Klub je sicer sprožil izvršbe na neplačane obroke pokrovitelja.

Brez sponzorskih sredstev Luke Koper so možnosti za realizacijo finančnega prestrukturiranja manj kot 50-odstotne. Medtem ko nekateri upniki vse skupaj spremljajo pasivno, pritisk stopnjuje Boško Županović, ki je prek podjetja Delona odkupil terjatve od Milana Mandarića. V soboto je bil Županović v Stožicah na tribuni VIP v družbi Mandarića. Klubu, ki je v prisilni poravnavi, grozi tudi odvzem točk in vsi čakajo na potezo NZS. Če Koper ne dobi licence, je menda eden od rezervnih scenarijev, da bi prvoligaš postal drugoligaš Ankaran, ki domače tekme že igra na Bonifiki.

Celje, Domžale, Gorica, Olimpija, Maribor in Rudar so poleg licence za slovensko ligo prejeli tudi mednarodno. Radomlje, Aluminij in Krško so zaprosili le za licence za slovensko ligo.