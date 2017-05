Boris Sobotič Mikolič je v svojem okolju znan trgovec z orožjem in lovsko opremo, pred približno desetletjem je imel tudi trgovino v strelskem centru Gaj na Pragerskem. Njegova letos že tretja pot v Indijo, kamor je v soboto prinesel 25 kosov strelnega orožja ter večjo količino streliva, se je zanj sklenila na letališču v New Delhiju, kjer so mu varnostni organi odvzeli prostost.

Indijski preiskovalci so uradno obvestili slovensko ministrstvo za zunanje zadeve, da so pridržali Sobotiča Mikoliča in da je sodišče zanj odredilo dvotedensko sodno pridržanje. Slovensko veleposlaništvo v New Delhiju je nemudoma prosilo za srečanje z osumljencem, ki je skupaj z indijskima sopotnikoma pripotoval prek Istanbula iz Ljubljane.

Sobotič Mikolič vztraja, da ni tihotapec, temveč da se je zgolj zgodila napaka pri deklariranju transportiranega orožja. Na MZZ upajo, da se bo njegova različica dogodkov izkazala kot resnična. »V zvezi s priprtim državljanom ni novih informacij, tudi stika z njim veleposlaništvo še ni navezalo,« so iz ministrstva sporočili včeraj.

Pridržani zgolj vrh ledene gore

Indijski mediji Slovencu pripisujejo bistveno pomembnejšo vlogo; poročajo namreč, da je preiskovalcem uspelo razbiti mednarodno preprodajalsko mrežo in da so pridržane osebe zgolj vrh ledene gore. V hišni preiskavi stanovanja upokojenega polkovnika Prašanta Bišnoija so zasegli 10 milijonov rupij (približno 143.000 evrov) v gotovini, 44 kosov orožja, 50.000 kosov streliva, specializirano lovsko opremo, 117 kilogramov antilopjega mesa, več kož eksotičnih živali in več kosov ebenovine, v štirih drugih hišnih preiskavah pa so odkrili še skupaj 145 kosov orožja avstrijske, italijanske in nemške izdelave. Prostost so odvzeli Slovencu in dvema Indijcema.

Indijski mediji poročajo, da je Sobotič Mikolič pripotoval v spremstvu dveh indijskih trgovcev z orožjem. Carinskemu uradu naj bi prijavil, da gre na lov in da orožje ni namenjeno preprodaji. Osumljenemu nekdanjemu častniku Bišnoiju (še) niso odvzeli prostosti, indijski urad za gozdove pa je sporočil, da so okrepili nadzor nad krivolovom v indijskih pragozdovih na območju Muzafarnagarja, Saharanpurja in Bulandšahra.