Družba BTC, ki se je maja lani edina prijavila na razpis za javno-zasebno partnerstvo pri projektu obnove starega ljubljanskega letališča v Mostah, in Mestna občina Ljubljana sta minuli mesec podpisali pogodbo za izvedbo projekta. Moščansko letališče, ki je delovalo med letoma 1933 in 1979, pozneje pa nekaj časa služilo kot športno letališče, je tako še nekoliko bližje dolgo načrtovani obnovi. V sklopu obnovitvenih del naj bi v zdaj propadajočih stavbah ob Letališki cesti med drugim uredili muzej letalstva ter gostinski lokal in otroško igrišče.

Pogajanja končana, pogodba podpisana Obnova nekdanjega ljubljanskega letališča v Mostah bi se po zadnjih napovedih ljubljanske mestne občine morala začeti že lansko jesen, a se občinski načrti takrat niso uresničili. »Trenutno smo v fazi pogajanj z zasebnim partnerjem. Obnova Starega letališča Ljubljana se bo začela po podpisu pogodbe,« so v začetku letošnjega leta pojasnili na občinskem oddelku za kulturo. Iz pogodbe je razvidno, da sta partnerja v projektu opravila dva kroga pogajanj, javno-zasebno partnerstvo je bilo dokončno potrjeno konec marca, pogodba za izvajanje projekta pa podpisana sredi aprila. Projekt je razdeljen na tri sklope. Obsega obnovo nekdanje letališke stavbe in kontrolnega stolpa, pri čemer bo zasebni partner moral upoštevati kulturnovarstvene pogoje, na seznamu obveznosti družbe pa je tudi ureditev okolice in zelenic, vključno z ureditvijo otroškega igrišča ter postavitvijo javnih plastik in predstavitvijo letalstva na zunanjih površinah. V kontrolnem stolpu načrtujejo ureditev muzeja zgodovine letališča Moste in slovenskega letalstva, ki bo, tako določa pogodba, »brezplačno dostopen po urniku, ki je običajen za muzejsko dejavnost.« V letališki stavbi je predviden gostinski lokal. Vrednost projekta ocenjujejo na nekaj manj kot milijon evrov.

Letos razpis za upravljanje hangarja Pogodba tudi določa, da mora zasebnik z izvedbo projekta začeti najpozneje v tridesetih dneh po sklenitvi pogodbe, dela pa morajo biti končana v šestnajstih mesecih. »Projekt v delu, ki se nanaša na investicijo, se šteje za dokončanega, ko imajo obnovljeni objekti pridobljeno veljavno uporabno dovoljenje,« je še zapisano. Po končani obnovi letališke stavbe in kontrolnega stolpa bo od še obstoječih objektov ob Letališki cesti, ki so nekoč sestavljali prvo slovensko civilno letališče, neobnovljen ostal še delno vzdrževan hangar. Tega naj bi zasebni partner po prvotnih načrtih namenil za predstavitev nekaterih letal in prikaz sodobnih trendov v letalstvu, a so na občini hangar s spremembo razpisnih pogojev izvzeli iz projekta. »Javni razpis za upravljanje hangarja bo objavljen predvidoma letos,« so v začetku letošnjega leta sporočili z občinskega oddelka za kulturo.