Po sirarskih poteh se bodo s pohodniki odpravili lokalni vodniki in željnim oddiha v naravi predstavili sirarsko tradicijo ter življenje na planinah. Doživetje bodo dopolnili s pravo pastirsko malico, prikazom sirjenja in etnološke dediščine planin ter z zgodbami pravih sirarjev in pastirjev. Mimogrede si bodo pohodniki ogledali še ostanke prve svetovne vojne in naravne znamenitosti.

V Posočju še vedno deluje okrog 20 planin, certifikate za izdelavo zaščitenih vrst sira jih ima devet. S prihodom mlajših rodov na planine se te vse bolj odpirajo tudi za turiste. Ena od poti pohodnike vodi skozi slikovite vasice na Drežniškem, druga pohodnike popelje na planine v naročju Krna, tretja, drugače od prvih dveh, na katerih je moč pokušati sire iz kravjega mleka, postreže z dobrotami iz ovčjega mleka in vključuje tudi kolesarjenje.

Prijave zbirajo v turističnoinformacijskih centrih v Tolminu, Kobaridu in Bovcu, v fundaciji Poti miru v Posočju, v informacijskem središču Triglavskega narodnega parka v Trenti in v agenciji Tmin Tours. no