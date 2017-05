V tujini je četrtletne rezultate objavil Apple. Predsednik uprave Tim Cook se je sicer pohvalil z rastjo prihodkov glede na lansko prvo četrtletje, vendar so analitiki pričakovali več. Dejstvo je, da se Applu upočasnjuje prodaja iphonov, niža pa se mu tudi operativna marža. Poleg tega je uprava za naslednji kvartal izdala celo nižje napovedi glede prihodkov, prodaje iphonov in operativne marže od napovedi analitikov. Apple skuša svoje delničarje potešiti z dvigom dividende in povečanjem odkupa lastnih delnic. Vendar pa trg kljub temu nestrpno pričakuje septembrsko napoved novega iphona ob deseti obletnici prvega. Apple potrebuje močno posodobljen izdelek, saj je Samsung zelo uspešen s prodajo novih pametnih telefonov S8 in S8+. Kot zanimivost, Apple je pri Samsungu za svoj novi telefon kot prvi ponudnik pametnih telefonov naročil ekrane OLED. Zagotovo pa bo naredil korak naprej tudi pri fotoaparatu in storitvah navidezne resničnosti. Skratka, letošnji september bo za delničarje Appla zelo pomemben. Trenutno pa kaže, da bo delnica po včerajšnjih rezultatih zanihala navzdol, čeprav niti en analitik na Bloombergu ni znižal ciljne cene Appla.

V tujini so vse oči uprte v zasedanje FED. Naslednji dvig obrestnih mer se pričakuje junija, in sicer s 70-odstotno verjetnostjo. Verjetnost je visoka predvsem zaradi le 4,5-odstotne brezposelnosti. Delniške indekse so v zadnjih dneh dvigovale predvsem napovedi francoskih volilnih sondiranj, ki v drugem krogu kažejo na lahko zmago Macrona. Očitno bo vse več oči vlagateljev uprtih v četrtletne rezultate družb. Ta teden bodo svoje rezultate med drugim objavili Facebook, HSBC Holding, Time Warner in Royal Dutch Shell.

Ali bo tudi letos obveljalo »prodaj maja in se umakni s trga« (sell in may and go away), bomo še videli. Delniški indeksi so na kar zgodovinsko visokih ravneh, vendar makroekonomsko okolje še ne kaže znakov recesije.