Do 25. junija bo hiša gostila razstavo Plečnik in Praški grad: stanovanje za prvega češkoslovaškega predsednika, ki so jo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljana pripravili v sodelovanju z Arhivom Praškega gradu. Preureditev in opremo zasebnih predsedniških prostorov Praškega gradu je našemu velikemu arhitektu zaupal prvi demokratično izvoljeni predsednik Češkoslovaške Tomaš G. Masaryk. V pismu mu je 29. marca 1923 zapisal: »Iz gradu in njegove okolice se da narediti kaj znamenitega in ne vidim nikogar, razen Vas, ki bi lahko izpeljal to zgodovinsko nalogo.« Plečnik je sprejel to zahtevno delo; v tem času se je med njim in predsednikom vzpostavila pomembna vez, prav tako se je zelo povezal z njegovo hčerjo Alice. Tesno sta sodelovala pri prenovi, skupaj izbirala starinsko pohištvo, nato pa sta tudi po koncu prenove leta 1929 ostala v stiku, o čemer priča njuna ohranjena korespondenca. Avtorja razstave, na kateri so predstavljeni načrti in fotografije originalno zasnovanih prostorov iz 30. let 20. stoletja, sta Martin Halaza in Michal Šila.