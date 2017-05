Če imate japonski dresnik na svojem zemljišču, ga morate zelo redno kositi, da omejite njegovo širjenje. Še bolje je skrbno odstraniti tudi vse podzemne dele, saj ima japonski dresnik sposobnost, da se že iz manjšega dela korenike ali kolenca stebla razvije nova rastlina. Prav zato ga ne smete odlagati na kompost oziroma lahko odložite le posušene nadzemne poganjke, ki še nimajo razvitih semen. Spodnje dele stebel s korenikami in poganjki s semeni pa, poudarjajo na Snagi, brezplačno oddajte v enem izmed njihovih zbirnih centrov. Kako pa sploh prepoznati japonski dresnik? Njegovo steblo je podobno bambusu – kolenčasto členjeno in votlo. Na njem so rdečkaste lise, še bolj pa so rdečkasti njegovi poganjki. Zeleni listi so široko jajčasti z bolj ali manj prisekanim dnom in naglo zoženim vrhom. Konec julija grmi belo zacvetijo.