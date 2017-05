Iz Policijske uprave Kranj so opozorili na nekaj najbolj nevarnih dejanj voznikov na avtocestah, ki jih potem obravnavajo policisti. Med njimi opozarjajo na voznike, ki se vozijo z vozili, ki so počasnejša od 60 kilometrov na uro. Veliko se jih napačno vključuje na avtocesto, še več pa napačno iz nje izvozi. Voznik se mora namreč pravočasno pomakniti na desni prometni pas in brez zmanjševanja hitrosti zapeljati na začetek zaviralnega pasu in se tako izključiti iz avtoceste. Še vedno je kar nekaj voženj v napačno smer, številni tudi ne upoštevajo signalizacije, recimo rdeče luči pred predorom ali opozoril pred zaporami zaradi del na cesti. Očitno morajo policisti voznike opozarjati tudi na povsem logične napake. »Obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje – vse to je na avtocesti prepovedano. Na odstavnem pasu ali v odstavni niši je prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen ustavitev v sili. Pešci ne smejo stopiti na avtocesto in hitro cesto ali hoditi po njej,« je opozoril tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos.

Zaradi različnih prekrškov, najpogosteje v povezavi s hitrostjo, varnostno razdaljo in stranjo oziroma smerjo vožnje, se je letos na gorenjski avtocesti od cestninske postaje Torovo do Karavank zgodilo 35 prometnih nesreč, kar je sedem odstotkov vseh nesreč na Gorenjskem letos.