»Kljub temu da lokalne oblasti nadaljujejo s protiterorističnimi operacijami, smo zaskrbljeni zaradi morebitnih novih terorističnih napadov,« je ameriško zunanje ministrstvo zapisalo na svoji spletni strani.

Ameriške državljane so opozorili, naj bodo previdni in naj se zavedajo tega, da lahko teroristi in drugi ekstremisti napad(e) izvedejo kadarkoli, brez opozorila.

Izpostavili so, da so lokacije, na katerih je izvedena večina napadov, tiste, na katerih je gneča, denimo priljubljene turistične točke, prevozna sredstva, večji trgovski centri in vladni objekti.

Vse, ki načrtujejo potovanje v Evropo, so pozvali, naj spremljajo spletno stran ameriške ambasade, da bodo pravočasno obveščeni o morebitnih varnostnih opozorilih.