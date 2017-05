Izkoristite pomivalni stroj Pomivalni stroj je za vsakega gospodinjskega lenuha pravi sanjski aparat. Ne da bi vam bilo treba dvigniti prst, je vsa posoda pomita. Toda pomivalni stroj lahko očisti še kaj drugega kot lonce, krožnike in pribor – v njem lahko operete tudi platnene superge, avtomobilske dele, plastične igračke in orodje. A nikar ne pretiravajte s stvarmi, ki v stroj najbolj ne sodijo: to je lahko tudi recept za katastrofo.

Brišite prah z mehkimi copati Mehki sintetični copati so kot magnet za prah in odpadno živalsko dlako. Če s copati iz šenilje čez vikend hodite po stanovanju, boste očistili ves dom – in to brez truda.

Očistite mikrovalovko z vodo in kisom Nič ni bolj odvratnega kot smrad ostankov, ki veje iz mikrovalovne pečice. Tudi če ga (ker ste nanj že navajeni) ne zaduhate, se v aparatu sčasoma naberejo bakterije. Pečico najhitreje in preprosto očistite tako, da zlijete v posodo dva dela vode in en del belega kisa, ter tekočino v mikrovalovki na polni moči segrevate tri minute. Notranjost obrišite do suhega in brez posebnega truda je pečica kot nova.

Kupite temne brisače Madeži na svetlih brisačah? Tudi ko ste jih večkrat oprali? Nič lažjega – kupite brisače temnih barv, na katerih se madeži, še posebno tako trdovratni, kot je odtis maskare za trepalnice, ne poznajo.

Očistite prho takoj po prhanju Čiščenje ploščic in steklenih vrat prhe, potem ko ste s tem več tednov odlašali, je še posebno mukotrpno opravilo. Če želite zlahka preprečiti nabiranje vodnega kamna in umazanije, po vsakem prhanju stene in vrata prhe obrišite s pripomočkom za čiščenje stekel. Kadar se vam ne da toliko potruditi, prho popršite s čistilom, ki ga ni treba izprati. Problem rešen!

Kupite antimikrobni predpražnik No, vsaj nekaj boste imeli od vseh teh silnih propagandnih oddaj, ki vas silijo kupiti tisto nujno potrebno stvar za »pičlo« ceno. Če že nameravate kaj kupiti, potem naj bo to antimikrobni predpražnik, ki zadrži vsako umazanijo, preden dospe v vaš dom. Seveda pod pogojem, da si stanovalci z njim redno čistijo obutev. Manj umazanije – manj čiščenja, tako preprosto je to.

Čistite »v letu« Za vse lenuhe je najlažji način, da dom vzdržujejo urejen, da stvari, ki jih vzamejo, nato spet položijo na njihovo mesto. In zakaj ne bi šli še korak dlje? Če imate nekaj opraviti v drugem delu stanovanja ali hiše, med tem naredite še ta napor, da kako stvar, ki je napoti, prestavite. Navsezadnje ste že pokonci in se premikate!