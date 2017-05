Tokrat vas ne bomo opozarjali, kaj je treba postoriti na zelenjavnem vrtu in katere okrasne rastline zasaditi, pač pa vam ponujamo nekaj nasvetov, kako kar najbolje in najlažje poskrbeti za zunanji prostor, da boste v njem uživali v najlepšem delu leta.

Preverite terase in vrtne poti Zimske temperature pod lediščem lahko poškodujejo zunanje površine iz nezaščitene opeke, kamna ali betona, zato preverite, ali sta zmrzal in erozija poškodovali zunanje terase in vrtne poti. Če so površine postale neravne (tlakovci so se dvignili ali upadli), jih je treba popraviti tako iz varnostnih kot estetskih razlogov. Odstranite poškodovane ali premaknjene tlakovce, v vrzeli nasujte mivko za otroška igrišča, podlago dobro potlačite in če je potrebno, vstavite nove tlakovce.

Nahranite trato Po nekaj deževnih dnevih se zdi vaša trata živahna in bogata. Ker je mati narava opravila svoje delo, lahko sedete in uživate v pogledu na čudovito zeleno zaplato, kajne? Hmm, ne tako hitro! Trava ljubi hranila in zdaj je čas, da jo nahranite z gnojilom z visoko vsebnostjo dušika, da bo ostala lepa vso sezono, obenem pa se boste ubranili plevela. Komercialna gnojila lahko zamenjate z domačim kompostom, če ga imate.

Popravite lesene ograje in vrata Zaradi izmenjevanja mrzlega in mokrega vremena se les zvija, zaradi česar lahko vrtna vrata izstopijo iz tečajev, letve v ograji pa popustijo ali odpadejo. Preverite vrtno ograjo in popravite kritična mesta. Najhitreje boste delo opravili z baterijskim aparatom za zabijanje žebljev, a pazite na varnost. Za zunaj uporabljajte le galvanizirane žeblje.

Posujte gredice z mulčenjem Preprečite izhlapevanje vode in razraščanje plevela z mulčenjem, ki ga posujte na zelenjavne in cvetlične gredice približno pet do deset centimetrov visoko. Če je mulčenje debelo 7,5 centimetra, boste za 10 kvadratnih metrov potrebovali približno 0,80 kubičnega metra materiala.

Očistite vrtni žar Nihče ne mara sveže pečenih rebrc, če se jih še držijo zogleneli ostanki iz lanskega leta. Preden prvič ponosno zakurite vrtni žar v novi sezoni, poskrbite, da je dobro očiščen in preverite, da so plinske cevi in napeljava (če gre za plinski žar) brezhibni. Odstranite rešetko in jo temeljito zdrgnite s kovinsko ščetko, kovinski pladenj pod rešetko pa za deset minut namočite v vroči vodi z detergentom za posodo in ga nato dobro očistite. Notranjost in zunanjost pokritega žara iz nerjavnega jekla, porcelana ali železa očistite s posebnimi čistilnimi sredstvi.