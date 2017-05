Glasbeni festival Fyre naj bi se začel prejšnji petek, za vstopnice pa so nekateri odšteli celo 12.000 dolarjev. Soorganizator raper Ja Rule je napovedal, da se bodo na festivalu prepletale glasba, umetnost in kulinarika, organizatorji so obljubljali tudi zabave na jahtah in lov na skriti zaklad.

Ob prihodu na zasebni otok je hitro postalo jasno, da prizorišče ni nič kaj luksuzno. Pričakalo jih je šotorišče v razsulu in večina si je želela samo, da bi otok čim prej zapustila.