Anketa: Kaj pa mi?

Med našimi dijaki sem izvedla tudi anketo, katere znanstvene vede jih najbolj zanimajo in kaj mislijo o begu možganov. Poleg gimnazijskega programa se na šoli izobražujejo tudi strojni tehniki in mehatroniki operaterji.

Najbolj nas zanima računalništvo, kar je verjetno posledica splošne razširitve informacijske tehnologije in pa dejstva, da predvsem mehatroniki in strojni tehniki računalnike zelo pogosto uporabljajo pri praktičnem pouku, pa tudi veliko gimnazijcev izbere informatiko kot izbirni predmet v drugem in tretjem letniku. Na drugem in tretjem mestu po priljubljenosti sta biologija in kemija, kar potrjuje, da naj bi naša šola veljala za bolj naravoslovno usmerjeno. V ločenem vprašanju, katere znanosti jih zanimajo najmanj, pa jih je največ navedlo filozofijo in umetnost. Vzrok za to je verjetno dejstvo, da imamo gimnazijci oba predmeta na urniku zgolj eno leto.

Dijake sem vprašala tudi, katere vede se jim v življenju nasploh zdijo najpomembnejše. Pri tem so bili rezultati drugačni. Dijakom naše šole se zdijo najpomembnejši matematika, računalništvo in biologija. Preseneča me, da je ravno matematika na prvem mestu, saj je ta vedno glavna skrb osnovnošolcev pri vpisu na gimnazijo, ker velja, da je to predmet, za katerega se je treba največ učiti in večini povzroča največ preglavic.

Sledil je osrednji sklop vprašanj - o odhodu v tujino. Več kot polovica dijakov in dijakinj pravi, da ljudi, ki so odšli na delo v tujino, podpirajo, saj vsak lahko živi svoje življenje in dela kar hoče. Četrtina pa jih prav tako podpira z utemeljitvijo, da pri nas očitno ni pogojev za napredek.

Če bi jim bilo ponujeno delo v tujini, bi ga sprejele tri četrtine vprašanih dijakov. Kot razloge za to navajajo nove izkušnje, boljše možnosti zaposlitve in dejstvo, da nimaš kaj izgubiti, saj se lahko kadarkoli vrneš. Nekateri bi odšli, če bi jim bila obljubljena višja plača. Četrtina, ki je odgovorila z ne, pa pravi, da bi ostali doma, ker bi z odhodom veliko tvegali in žrtvovali, predvsem prijatelje in družino, na kar pa niso pripravljeni. Doma se jim zdi čisto v redu, odhod v tujino se jim zdi prevelika sprememba, niso prepričani, da bi se v tujini dobro znašli, skrbi pa jih tudi (ne)znanje tujih jezikov.