Najbolj razpoložen igralec Bostona je bil Isaiah Thomas, ki je dosegel rekord kariere s 53 točkami, zmago ekipe pa posvetil pokojni sestri. Thomas je v zadnji četrtini zbral 20 točk in še devet v podaljšku, ki ga je Boston dobil s 15:2. Thomas se je v soboto udeležil pogreba sestre Chyne, za katero je bila usodna prometna nesreča, v nedeljo so mu na tekmi izbili zob, a vse to tokrat ni vplivalo nanj, saj je pod koši naravnost blestel.

»Moja sestra, vse kar delam, je zanjo in vem, da me gleda. Zadnje, kar lahko storim je, da igram zanjo. Nikakor ne bi želel zamuditi igranja na njen rojstni dan, želel sem zmagati za Chyne,« je dejal po tekmi. Center Al Horford je prispeval 15 točk in 12 ujetih žog, Jae Crowder in Avery Bradley pa vsak po 14 točk za Boston. Tretja tekma bo v noči na petek v Washingtonu.

Bojevniki razpoloženi kljub daljšemu premoru V Oaklandu je Stephen Curry dosegel 22 točk, Draymond Green in Kevin Durant sta vsak dodala po 17 točk, Klay Thompson pa 15 ob zmagi bojevnikov nad Utah Jazz. Ob tem Golden State očitno ni oviral daljši počitek, saj je imel po uspešnem prvem krogu zdaj kar teden dni počitka. »Teden dni je kar dolga doba, malo se nam je poznalo. A fantje so hitro našli svoj ritem, prišli smo na igrišče in pokazali kaj znamo,« je po tekmi dejal Green. Golden State je dosegel prvih devet točk na tekmi in ob polčasu vodil z 58:46. Utah se je pred zadnjo četrtino še držal ob rezultatu 84:73, a so jo bojevniki odprli z delnim izidom 8:0, ko je Utah zgrešil uvodnih šest metov zadnjega dela, Golden State pa je naredil pomembno prednost za prvo zmago v nizu. Warriors je vodil pomočnik trenerja Mike Brown, saj je moral Steve Kerr zaradi zapletov po operaciji hrbta tekmo izpustiti.