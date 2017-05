V isti državi ponekod pokajo od zdravja, drugje pa imajo z njim veliko preglavic. Razlike med občinami so lahko pri nekaterih hudih boleznih tudi tridesetkratne ali večje, kažejo primerjave Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na zahodu Slovenije so ljudje v povprečju bolj zdravi kot na vzhodu, a tudi razlike znotraj istih regij so lahko zelo velike. Na zdravje vplivajo dohodki prebivalcev, a povezava ni povsem premočrtna. Razkorak v primerjavi z bolj zdravimi vrstniki iz drugih krajev pa se ponekod začne že v ranih letih.

Po pogostosti srčne kapi na primer izstopata Koroška in Pomurje. Največ tovrstnih zdravljenj, 6,6 na tisoč prebivalcev, je med prebivalci prekmurske občine Kobilje. To je hkrati ena od občin, kjer so otroci manj telesno zmogljivi. Vseeno pa težave z zdravjem srca in ožilja niso enako pogoste v vseh pomurskih občinah. Med najbolj zdravimi kraji v Sloveniji je, ko gre za srčno kap, Velika Polana. Najnižji delež ljudi, ki potrebujejo bolniš