Ker so nogometaši Triglava še drugič zapored le remizirali, imajo pred Dobom le še točko prednosti, a tudi tekmo manj od prvega zasledovalca. Potem ko so Kranjčani na gostovanju v Brdih rešili točko z goloma v finišu tekme, so tudi proti Dravi iztržili točko z zadetkom Mateja Poplatnika iz enajstmetrovke v zadnjih minutah. Pri Kranjčanih, ki so vodstvo 2:0 spremenili v zaostanek 2:3, je zaradi poškodb in kartonov manjkalo kar osem igralcev. Poplatnik je z dvema goloma še povečal prednost na lestvici strelcev, na kateri premočno vodi s kar 25 zadetki, kar pomeni, da je njegovo povprečje več kot gol na tekmo. Zadetek doseže vsakih 75 minut. Dob in Ankaran sta dosegla minimalni zmagi, derbi za obstanek med Veržejem in Brdi se je končal brez golov, kar je bolj zadovoljilo Primorce.

V tretji ligi v skupini center Bravo hiti proti drugi ligi, saj ima pet točk prednosti pred Ilirijo in sedem pred Bledom, ki se borita za drugo drugoligaško vozovnico. V 22. krogu so vsi trije vodilni klubi zmagali. Za največje presenečenje so poskrbeli Odranci, ki so v vzhodni skupini v gosteh premagali vodilno Nafto z 1:0. To je bila že deveta zaporedna zmaga Odrancev, čeprav je ekipa že nekaj tednov zdesetkana in trener Bojan Jančar komaj sestavi začetno enajsterico. Nafta ima po spodrsljaju le še dve točki prednosti pred Muro in Odranci. V skupini sever je Maribor B že prvak, ni pa še znano, če bo naslednjo sezono tudi igral v drugi ligi, v kateri bo kar 16 klubov. Tudi v skupini zahod ni bilo presenečenj, saj so vodilni trije klubi Tabor, Dekani in Adria dosegli zmage.

2. SNL, 23. krog Izidi: Farmtech Veržej – Brda 0:0, Roltek Dob – Krka 1:0 (1:0, Kunstelj 41/11 m), Ankaran Hrvatini – Brežice Terme Čatež 1:0 (1:0, Štromajer 17), Triglav – Drava Ptuj 3:3 (2:1, Križaj 13, Poplatnik 38, 82/11 m; Bašić 40, Šporn 49, Križan 70), Zarica prosta. 1. Triglav Kranj 21 16 3 2 49:17 51 2. Dob 22 15 5 2 52:18 50 3. Ankaran 22 14 2 6 41:21 44 4. Brežice 21 8 6 7 28:29 30 5. Drava 22 7 4 11 38:46 25 6. Krka 21 7 3 11 38:32 24 7. Brda 22 4 7 11 17:32 19 8. Zarica Kranj 21 6 1 14 18:46 19 9. Veržej 21 4 5 12 14:37 17 10. Zavrč 9 1 2 6 16:33 5 Lestvica strelcev: 25 – Poplatnik (Triglav Kranj), 17 – Kidrič (Roltek Dob), 14 – Zemljak (Ankaran - Hrvatini), 12 – Bašić (Drava Ptuj), 10 – Brekalo (Krka) ... Pari prihodnjega kroga, sobota ob 15. uri: Brežice – Dob, ob 17. uri: Krka – Triglav, Drava – Veržej, nedelja ob 17. uri: Brda – Zarica, Ankaran prost.