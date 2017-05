Čeprav so nogometaši Olimpije preprečili Mariboru, da bi v Stožicah proslavljal naslov državnega prvaka, so Ljubljančani na čelu s trenerjem Safetom Hadžićem in kapetanom Nemanjo Mitrovićem po tekmi vijoličastim dostojanstveno in športno že čestitali za 14. naslov državnega prvaka. Za teoretično potrditev lovorike Mariborčani potrebujejo še točko, ki jo bodo poskušali osvojiti v soboto proti Gorici.

Šesti veliki derbi v letošnji sezoni je bil po kakovosti skromen. Olimpija je z neporaženostjo ubranila čast, Maribor je po tekmi razmišljal, da bo vendarle lepše proslavljati v domači trdnjavi Ljudski vrt. Maribor je bil znova pragmatičen, da z majhnimi koraki gre proti lovoriki. Ljubljančani potem, ko se je že na ogrevanju poškodoval vratar Rok Vodišek, da ni mogel izbijati žoge, vezist Nik Kapun pa si je že po petih minutah po lastni krivdi močno zvil gleženj, predvsem niso hoteli izgubiti. Maribor je upal na en takšen gol, kot ga je zabil Rudarju in Domžalam, a se mu tokrat načrt ni izšel.

»Naša načrt in želja sta bila drugačna. Želeli smo zmagati, vendar nismo zadeli. Vsebina je bila, manjkali so le goli, ker ni bilo zadnje podaje ali predložka. Kakšna je bila želja po zmagi, je pokazala reakcija po tekmi v garderobi, kjer fantom ni bilo vseeno. Bili smo boljši od Olimpije, ki ima v zadnjem času na igrišču svojo identiteto, zato jo je težko premagati. Naredili smo nov korak k naslovu, za zadnjega bomo imeli tudi veliko dodatne energije s tribun,« je tekmo videl trener Maribora Darko Milanič, ki je sicer že vso spomlad zadovoljen s podobo na igrišču. Očitno je, da Mariboru v zvezni vrsti manjkata odločnost in surova telesna moč Marwana Kabhe, saj so za Blaža Vrhovca čevlji defenzivnega vezista še preveliki, in ustvarjalnost ter asistence Dareta Vršiča, ki sta poškodovana. Maribor je dovolj kakovosten za slovensko sceno, verjetno pa ne dovolj za Evropo. Mlade sile, Hodžića, Štora, Celarja, Ogrinca ..., je preusmeril v mladinsko ekipo, ki se z Domžalami bori za naslov prvaka.

Safet Hadžić je tudi na šesti tekmi na klopi Olimpije ostal neporažen (2 zmagi in 4 remiji). Kot nekdanji obrambni igralec je znal pokrpati obrambne linije, kjer nosilno os zdaj sestavljajo vratar Vodišek ter štoperski par Mitrović – Zarifović. »Taktična tekma. Nihče ni hotel izgubiti. V prvem polčasu naša igra ni bila posebno dobra, v drugem smo imeli priložnosti. Izid 0:0 je pravičen. Pozitivno je tudi to, da smo na treh tekmah aprila z Mariborom ostali neporaženi. A na preostalih devetih smo si priigrali le pet točk, kar je za nas sramota. Na zadnjih petih tekmah moramo zmagati ter osvojiti še pokal, da si zacelimo rane iz prvenstva,« je bil odkrit kapetan Olimpije Nemanja Mitrović.

Vrnitev Miškića je velika okrepitev za zvezno vrsto, težava pa je še vedno igra v napadu, ki sloni predvsem na protinapadih, saj preprosto ni dovolj kakovostna za kontinuiran napad. Olimpija je dobila krila, ko je Novaković zastreljal priložnost tekme in so gostje tudi malo trpeli ter trepetali, a pri zaključnih strelih gostitelji niso bili natančni.

»Zelo težka tekma. Maribor je dobro uigran. Vesel sem, da Maribor ni slavil v Ljubljani, a želeli smo zmagati. S sistemom 4-3-3 smo jih poskušali napasti, a so nas presekale težave Vodiška, hitra poškodba Kapuna in težave Abassa. Maribor je bil boljši v prvem polčasu, po priložnostih pa smo bili boljši mi. Zadovoljen sem z 0:0, saj je to realen izid,« je bil po tradiciji jedrnat trener Olimpije Safet Hadžić, ki pa ima za zdaj zaupanje predsednika Milana Mandarića le do konca sezone.

1. SNL, 31. krog 1. Maribor 31 20 8 3 58:22 68 2. Domžale 31 16 6 9 60:34 54 3. Olimpija 31 15 8 8 42:28 53 4. Gorica 31 13 10 8 41:35 49 5. Celje 31 12 9 10 39:35 45 6. Koper 31 10 12 9 34:37 42 7. Rudar 31 9 8 14 41:46 35 8. Aluminij 31 8 8 15 32:47 32 9. Krško 31 6 13 12 33:46 31 10. Radomlje 31 1 8 23 22:72 11 Pari prihodnjega kroga, petek ob 20. uri: Krško – Aluminij, sobota ob 16. uri: Radomlje – Celje, ob 18. uri: Koper – Domžale, ob 20.15: Maribor – Gorica, nedelja ob 16.55: Rudar – Olimpija.

Najboljši strelci 15 – Glavina (Rudar), Zahović (Maribor), 14 – Burgić (Gorica), 13 – Mary (Rudar), 12 – Volaš (Celje), 11 – Dangubić (Krško), 9 – Vršič , Novaković (oba Maribor), Škoflek (Aluminij) …