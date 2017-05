Čeprav so do konca prvenstva še trije krogi, pa je prvak v Nemčiji že znan. Še petič zapovrstjo je šel naslov v roke Bayerna, potem ko je bil v gosteh s kar 6:0 boljši od Wolfsburga, njegov najbližji zasledovalec Leipzig pa se je doma z Ingolstadtom razšel zgolj z remijem brez zadetkov. Bavarci, ki so si naziv najboljšega v Nemčiji po letu 2003 in 2008 še tretjič zagotovili prav proti Wolfsburgu, nadaljujejo tudi nenavadno tradicijo – po selitvi na Allianz Areno pred 12 leti osvojitve naslova niso še nikoli proslavljali pred domačimi navijači. »Ne morem trditi, da se vsako leto sprehodimo do naslova v bundesligi,« je bil po tekmi skromen kapetan Bayerna Philipp Lahm. A statistika govori drugače, saj je za Münchenčane to že 27. prvenstvena lovorika oziroma 26., odkar je bila pred 54 leti ustanovljena bundesliga.

Predčasno, šest krogov pred koncem prvenstva, je svojo 20. prvenstveno zvezdico v Švici osvojil tudi Basel, za katerega nastopa Andraž Šporar. Pri tem se ne smeji le navijačem Basla, temveč tudi nekdanjemu klubu slovenskega napadalca, Olimpiji. Švicarji so namreč v skladu z dogovorom zaradi novega naslova prvaka Ljubljančanom dolžni nakazati dodatnega pol milijona evrov, s čimer je vrednost prestopa 23-letnika narasla na 3,8 milijona evrov.