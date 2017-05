Zadnji derbi med Olimpijo in Mariborom v tej sezoni sta zaznamovala vratarja, ki sta poskrbela, da se je sobotni večer v Stožicah končal brez zadetkov. V Dnevnikovem glasovanju za najboljšega nogometaša 31. kroga je vratar Olimpije Rok Vodišek prehitel mariborskega Jasmina Handanovića, oba pa sta na tekmi brez pravega leska zbrala po štiri obrambe. Derbi je postregel tudi z nemiri na tribunah, zato je policija štirim navijačem izdala plačilne naloge, dva so pridržali do konca obračuna, enemu pa so prepovedali udeležbo na športnih prireditvah za dve leti.

Rok Vodišek je eden najperspektivnejših slovenskih nogometnih vratarjev. Pri osemnajstih letih je vskočil v gol Olimpije zaradi poškodbe prvega vratarja Nejca Vidmarja in večkrat opozoril nase. Na tekmi proti Mariboru je navdušil predvsem pri obrambi v drugem polčasu, ko je ugotovil namero Milivoja Novakovića, ki je sam krenil proti ljubljanskim vratom. Ob plejadi igralcev Olimpije brez prave vrednosti je Vodišek svetla izjema, zato bo zanimivo spremljati, ali ga bo klub med poletnim prestopnim rokom prodal. Komaj polnoletni vratar ima s prvoligašem iz Stožic sklenjeno pogodbo še za prihodnjo sezono, zato bi lahko Olimpija med poletnim prestopnim rokom zaslužila z njegovo prodajo.

Kot rečeno, se je na drugo mesto uvrstil mariborski vratar Jasmin Handanović, ki je trenutno na šestem mestu v skupni razvrstitvi in že diha za ovratnik celjskemu napadalcu Daliborju Volašu. Handanović je v tej sezoni odigral vse prvoligaške tekme za Maribor, s tem dosežkom pa se lahko pohvalita le še Marko Zalokar (Krško) in Grega Sorčan (Gorica). Tretji je bil Blaž Kramer iz Aluminija, ki je dosegel dva zadetka za zmago Kidričanov s 3:1 proti Radomljam, do točk pa sta se dokopala še celjski vezist Janez Pišek in posavski vratar Marko Zalokar. Pišek je dosegel gol na tekmi proti Kopru (2:2), Zalokar pa je v Novi Gorici zaklenil vrata.

Pet krogov pred koncem prvenstva je nazivu najboljšega nogometaša sezone najbližje mariborski kapetan Marcos Tavares, ki je doslej zbral 51 točk. Njegov najbližji zasledovalec je klubski soigralec Dare Vršič, ki ima deset točk manj, vendar v zadnjem obdobju zaradi različnih razlogov ne igra več v vijoličnem dresu. Če bi Luka Zahović v izdihljajih prvenstva doživel strelski izbruh, bi še lahko ogrozil Tavaresa, vendar na zadnjih tekmah ni bil v najboljši formi.