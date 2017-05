Rast prodaje opioidov med Američani je vsekakor koristila proizvajalcem zdravil, kot je Purdue (Connecticut, ZDA), ki proizvaja opioid oxycontin, katerega prodaja na leto presega vrednost dve milijardi dolarjev. Toda zaradi pretirane uporabe opioidov se je v zadnjih 20 letih za štirikrat povečalo število smrtnih primerov zaradi prevelikega odmerka zdravil (vicodin, oxycontin…) pa tudi mamil. Tako po uradnih podatkih na leto na tak način umre več kot 30.000 Američanov, kar je podobno kot v prometnih nesrečah. Sicer ni jasno, kolikšen delež imajo pri tej številki nenamerni preveliki odmerki, kolikšnega pa namerni. Po nekaterih ocenah gre v desetini tovrstnih smrtnih primerov za samomor.

Posledica je odvisnost od heroina Upoštevati je treba tudi, da je kar dve tretjini ameriških odvisnikov od heroina to postalo, ker so – največkrat po krivdi zdravnikov – najprej postali odvisni od opioidov. Heroin je namreč cenejši in povpraševanje je postalo tako veliko, da se v Mehiki v zadnjem desetletju proizvodnja opija povečuje. Ena takšnih številnih odvisnikov od heroina je danes 27-letna Jody Callahan iz Južne Karoline, ki ji je pred 13 leti zdravnik predpisal oxycontin, od katerega je postala odvisna. »Kako naj bi vedela, da je to nevarno, saj mi je zdravilo proti bolečinam predpisal moj zdravnik?« pravi danes, ko si na dan vbrizga več injekcij heroina. Menda marsikateri ameriški zdravnik niti ne ve, koliko škode povzroči s pretiranim predpisovanjem opioidov. In nadaljevanka o dr. Housu, ki mora ves čas jemati opioid vicodin, prikazuje odvisnost skoraj kot nekaj privlačnega.

Učinkovito proti bolečinam, toda … Američani so šele v zadnjih 15 letih postali tako močno odvisni od opioidov, ki so jih do 90. let uporabljali le za bolnike z rakom v zadnji fazi. Takrat so farmacevtska podjetja izračunala, da bi zelo veliko prodala, če bi se začeli opioidi uporabljati tudi proti bolečinam v križu, ki prizadenejo 35 milijonov Američanov, petkrat več kot rak. Zdravnike so sčasoma začeli prepričevati, naj s tovrstnimi zdravili lajšajo tudi zobobol, migreno, bolečine ob poškodbah pri športu… Počasi se je med zdravniki uveljavilo prepričanje, da je vsaka bolečina nesprejemljiva, bolnišnice pa so že tako vedno hotele biti zelo učinkovite proti bolečinam. Poleg tega zlasti Američanke, ki trpijo za kroničnimi bolečinami, pogosto menjavajo zdravnike, dokler ne naletijo na takšnega, ki jim je pripravljen predpisati močno zdravilo proti bolečinam. Svoje so dodale še zvezne države, kot je Kalifornija, ki so z zakonom zdravnike odvezale odgovornosti za pretirano predpisovanje opioidov.