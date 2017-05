Telesna govorica med fotografiranjem pred pogovori in na tiskovni konferenci je pričala, da je med ruskim predsednikom in nemško kanclerko napetost. Vladimir Putin in Angela Merkel sta se izmikala medsebojnim pogledom, s togima obrazoma pa sta odgovarjala tudi poročevalcem. Povod za njuno dvostransko srečanje v Sočiju, prvo v Rusiji po maju 2015, so nemške priprave na julijsko srečanje skupine G20 v Hamburgu. Odkar so zaradi priključitve Krima Moskvi zaprta vrata bolj elitnega kluba najrazvitejših držav, spet skrčenih na G7, je za Putina sestanek dvajseterice, ki ji trenutno predseduje Nemčija, najpomembnejši mednarodni forum ob siceršnjih močno okrnjenih odnosih z Zahodom.

Voditelja obeh držav sta omenila, da produktivno sodelujejo pri vprašanjih, ki bodo na dnevnem redu od preprečevanja financiranja terorizma in pranja denarja do ukrepov proti korupciji in izogibanju davkov. »Rusija je pripravljena v vsem podpreti nemška prizadevanja za produktiven vrh v Hamburgu in sprejem soglasnih odločitev v zvezi z najbolj akutnimi gospodarskimi in finančnimi temami,« je dejal Putin in dodal, da je Nemčija kljub znanim političnim težavam eden njihovih vodilnih mednarodnih partnerjev. Da je dialog potreben, se je strinjala Merklova. »Moje mnenje je, da tudi če obstajajo resne razlike v stališčih do posameznih zadev, se moramo pogovarjati. V nasprotnem primeru se zavijete v molk in tam je razumevanja vse manj in manj,« je dejala. Na novinarsko vprašanje, ali jo morda skrbi rusko vmešavanje v bližajoče se nemške parlamentarne volitve, je odvrnila, da nima teh skrbi, saj bo na volitvah branila svoja prepričanja, pri čemer se bo Nemčija znala ubraniti vseh izmišljenih novic.

Na vprašanje se je odzval tudi Putin in dejal, da so povod zanj govorice, razširjene iz ZDA, da je Rusija pripomogla k Trumpovi izvolitvi. Poudaril je, da jih generira ameriški notranjepolitični spopad. »Nikoli se nismo vpletali v politično življenje in politične procese v drugih državah in nočemo, da se kdor koli vtika v naše politično življenje in zunanjepolitične procese,« je dejal Putin.

Putin: Ukrajina odriva Donbas Glede konflikta v vzhodni Ukrajini se je ruski predsednik strinjal z Merklovo, da je treba v celoti uveljaviti sporazum iz Minska, v nasprotju z njo pa za zaplete okrivil prozahodno vlado v Kijevu, ki da je z državnim udarom prevzela oblast in sprožila secesijske procese. Zdaj Donbas od sebe odriva še z gospodarsko blokado, zaradi katere se je bil ta del Ukrajine prisiljen zateči tudi k drugim valutam namesto hrivne, med drugim k rublju. Glede zadnjega incidenta, v katerem sta bila ubita dva opazovalca Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) pa se nemška kanclerka ni navdušila nad idejo, da bi jih poskušali nadomestiti z mirovnimi silami Združenih narodov. Po njenem mnenju OVSE opravlja pomembno nalogo in potrebuje samo pravo podporo, ne pa iskanja drugih oblik umirjanja položaja, za katere ni znano, ali bodo dale rezultat. Merklova je Putina okrcala tudi zaradi preganjanja gejev v Čečeniji in Jehovovih prič, policijskega zatiranja protivladnih protestov in onemogočanja dela nevladnih organizacij, a ji je ruski predsednik oporekal z izjavo, da so pri svojem posredovanju ruski varnostni organi mnogo bolj zadržani kot v drugih evropskih državah, pri čemer pa ni nobene izpostavil. Govorila sta še o razmerah v Siriji, pri čemer je Putin vztrajal, da ni dokazov za nedavni odmeven režimski napad s kemičnim orožjem. Merklova se je zavzela za koncept varnih območij pri reševanju akutne humanitarne krize, Putin pa se je strinjal, da prave rešitve sirskega konflikta brez sodelovanja z ZDA ni.