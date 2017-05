Sistem Mercator ima morda le nekaj sto zaposlenih več, kot jih na drugi strani zaposlujejo vsi mali trgovci v Sloveniji. Po podatkih Podjetniško-trgovske zbornice je leta 2015 v Sloveniji v trgovini na drobno delovalo 3800 malih trgovskih družb, med njimi 508 malih živilskih trgovcev. »Kot končni prodajalec mali trgovci zagotovo dosegamo 30-odstotni prodajni delež,« predsednik Združenja malih trgovcev Slovenije Jože Vencelj oriše njihov domet.

Vsi mali trgovci so leta 2015 zaposlovali 8750 ljudi in ustvarili dobro milijardo evrov prodaje ali polovico manj kot Mercator. Slika se obrne, ko na koncu leta štejejo dobiček. Mali trgovci so ga konec leta 2015 skupaj našteli za 2,7 milijona evrov, v poslovnem sistemu Mercator pa stokrat manj, zgolj 20.000 evrov. Mali trgovci zato v trenutku, ko država za reševanje Mercatorja piše poseben zakon in ko se drugi večji trgovec Tuš spopada s težavami, iščejo priložnost za svoj prodor.

»Gremo v nove verige. V Sloveniji ni več prostora za malega trgovca, sile bo treba združiti in preiti v konkurenčnost velikim trgovcem,« Vencelj napoveduje, da se mali trgovci spuščajo v konkurenčni bolj z velikimi. Njihovo prednost v primerjavi z velikimi vidi tudi v tem, da gre v njihovem primeru za združenje zasebnega družinskega kapitala, ki ga ne pestijo vprašanja likvidnosti in zadolženosti. »Pričakujemo podporo lokalnih skupnosti, kmetov, obrtnikov. Združiti želimo male slovenske proizvajalce in jih postaviti na naše police. Kupci bodo lahko kupovali hrano z znanim izvorom, poleg tega ta hrana ne bo bistveno dražja ali pa sploh ne bo dražja od tiste pri velikih trgovcih,« napoveduje Vencelj. Njihov vzor sta italijanski Coop ali hrvaška veriga malih trgovcev Ultra Gros, ki združuje okrog 1300 manjših prodajaln.

Država prisluhne velikim, malim ne

Ob posebnem ukvarjanju države z Mercatorjem so mali trgovci nejevoljni. »Ko imamo mi težave, nas država ne sliši,« pravijo. »Država nima posluha za male trgovine. Inšpektorji in zakonodaja gledajo malega trgovca kot goljufa. Kazni in globe za male trgovce so enake, kot bi jo dobili veliki. Slednji lahko napako naredijo tudi namerno, saj se jim izplača goljufati, mi pa ne, saj imamo bistveno manj strokovnega znanja, nimamo svojih pravnikov in finančnih svetovalcev. Veliko prej bodo tako napako dobili pri nas in zato inšpektorji veliko raje opravljajo preglede pri malem trgovcu, ki nima pravnika, da bi se pritožil. Inšpektor je tako stoodstotno uspešen že tedaj, ko piše zapisnik. Pri velikem trgovcu pa bo imel sto pritožb in bo inšpektor obveljal za neuspešnega,« razloži Vencelj. Imeli so več razgovorov z inšpekcijskimi službami, kjer so jim zagotovili, da podpirajo malega trgovca, a Vencelj tega do danes še ni okusil. Zato v združenju napovedujejo okrepitev pravnih služb, ki bodo pomagale na terenu. »Z inšpektorji se bomo poslej tudi mi pogovarjali le še prek pravnih svetovalcev,« napoveduje sogovornik.

Tega se veseli mali trgovec Niko Erjavec, ki ima v Zasavju dva marketa z živilskimi izdelki in trgovino z gradbenim materialom ter zaposluje 15 ljudi. »Gre za družinsko podjetje, ki deluje od leta 1990. Trenutno so res težki časi, kosati se z večjimi trgovci pa je težko, za sabo nimamo vojske pravnikov. Trudimo se tako, da se povezujemo z drugimi manjšimi trgovci, si izmenjujemo količine in tako nam uspe preživeti. Več nas bo združenih, večje možnosti bomo imeli za preživetje,« pravi, a opozarja, da je še vedno prisoten strah pred združevanjem.