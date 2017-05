Pri Mercedesu kljub zmagi že tulijo vsi alarmi. Ponovno se je pokazalo, da je Ferrari letos ujel in na nekaterih področjih celo prehitel Mercedesa, a na dirki v Sočiju je rdečim veselje pokvaril dirkač, na katerega mnogi le niso računali – Valtteri Bottas. Finec si je s prihodom k Mercedesu rešil kariero, sprejel vlogo Hamiltonovega pomočnika, s prvo zmago, s katero je postal 107. dirkač v zgodovini sodobne formule 1, ki se lahko pohvali s prvim mestom, pa je zaprl usta številnim dvomljivcem. »Odličen občutek, predolgo je trajalo, da mi je to uspelo. Priložnost je bila odlična, vse sem dejansko naredil na začetku dirke z odličnim startom. V nadaljevanju je delovalo vse tako, kot mora, le proti koncu je bil Vettel velika grožnja. Nisem si smel privoščiti nobene napake in račun se je izšel,« je povedal Valtteri Bottas, ki je zdaj peti finski dirkač z vsaj eno zmago. Pred njim je to uspelo Kekeju Rosbergu, Miki Hakkinenu, Kimiju Räikkönenu in Heikkiju Kovalainenu.

A Bottasova zmaga je visela na tanki niti v zadnjih krogih, ko ga je Vettel hitro ujel. Takrat so pri Mercedesu razmišljali, da bi Fincu dovolili pogonsko enoto nastaviti na več moči, čeprav se je tudi on, tako kot Hamilton, boril s pregrevanjem dirkalnika. Siva eminenca Mercedesa Niki Lauda je celo dejal, da naj mu dajo več moči, tudi če bi pri tem ogrozili Bottasovo končno uvrstitev. »Dajte mu več moči, če bo šlo kaj narobe, bom jaz prevzel odgovornost,« je med dirko rekel Niki Lauda, a na Bottasovo srečo se inženirji pri Mercedesu niso strinjali s tem. In je Finec na koncu še pametno za krog prehitel Felipa Masso v najbolj kritičnem trenutku dirke, s čimer si je privozil toliko prednosti, da ga Vettel ni mogle več ujeti.

Drugo mesto je šlo tako Sebastianu Vettlu, ki je bil celoten konec tedna izredno hiter in sta z Räikkönenom dirko v resnici začela z najboljših dveh startnih mest, kar je bilo prvič za Ferrari po skoraj devetih letih: »Zmago sem izgubil že na startu, potem pa sem bil presenečen, kako je lahko Bottas vozil tako hitro. Vseeno sem zadovoljen, saj sem s to uvrstitvijo povečal prednost v skupnem seštevku,« je pojasnil Sebastian Vettel.

S sklonjeno glavo je Soči zapustil četrtouvrščeni Lewis Hamilton. Celoten konec tedna ni našel pravih nastavitev dirkalnika, pri Mercedesu so povedali, da mu tudi med dirko ni uspelo pnevmatik segreti na delovno temperaturo. In poleg tega se mu je še pregreval dirkalnik. A vseeno je Lewis Hamilton ostal optimist: »Imel sem občutek, kot da bi nekdo razžagal dirkalnik in ga potem v napačnem vrstnem redu sestavljal nazaj. Nikakor se ni ujel v celoto, tako da je za menoj izredno težak konec tedna, a vseeno ni konec sveta, dirk je še veliko. Ni prvič, da imam tolikšen zaostanek, dejstvo pa je, da bomo morali hitro ugotoviti, kaj je šlo narobe.« Naslednja dirka bo v nedeljo, 14. maja, v Barceloni.

Izidi: 1. Bottas (Fin, Mercedes) 1,28:08,743, 2. Vettel (Nem) + 0,617, 3. Räikkönen (Fin, oba Ferrari) + 11,000, 4. Hamilton (VB, Mercedes) + 36,320, 5. Verstappen (Niz, Red Bull) + 1:00,416, 6. Perez (Meh, Force India) + 1:26,788, skupno, vozniki: 1. Vettel 86, 2. Hamilton 73, 3. Bottas 63, 4. Räikkönen 49, 5. Verstappen 35, konstruktorji: 1. Mercedes 136, 2. Ferrari 135, 3. Red Bull 57, 4. Force India 31, 5. Williams 18.