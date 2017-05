Iz krogov blizu verskega tednika Družina prihaja vest o kadrovski menjavi, ki so jo nekateri poznavalci cerkvenega dogajanja pričakovali že od umestitve ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta. Dolgoletnega odgovornega urednika Družine Francija Petriča, ki je to funkcijo opravljal od leta 1992, bo zamenjal radijski novinar Boštjan Debevec, po izobrazbi teolog.

Odločitev o tem so že pred časom sprejeli slovenski škofje, saj so lastnice podjetja, ki izdaja Družino, slovenske škofije. Največja lastnica je ljubljanska nadškofija, ki ima v lasti 40-odstotni delež. Koprska škofija ima 37-odstotni delež, celjska pa 12-odstotnega. Manjša deleža imata v lasti še novomeška in murskosoboška škofija. Vzrokov za zamenjavo naj bi bilo več, med njimi naj bi bilo tudi padanje naklade, ki sicer ne pesti le Družine. Drugi iščejo vzroke tudi v dejstvu, da Petrič velja za izrazitega podpornika kardinala Rodeta.

Boštjan Debevec na Radiu Slovenija vodi uredništvo za religije in verstva, ki organizacijsko spada v okvir tretjega programa Radia Slovenija (Ars). Med oddajami, ki jih ureja Debevec, so Duhovna misel, nekajminutna rubrika, ki je na sporedu vsako jutro na prvem programu, pa Sedmi dan na programu Ars. Pod njegovim vodstvom potekajo tudi prenosi bogoslužij v programu Ars in ob večjih praznikih na prvem programu.

Po naših informacijah bo Debevec, ki bo verski tednik vodil kot prvi laik na tem mestu, funkcijo začel opravljati proti koncu tega leta. Mnoge je presenetila tudi odločitev, da mu bo kot strokovni svetovalec pomagal nekdanji vojaški vikar, zdaj stolni župnik dr. Jože Plut, saj nima izkušenj na medijskem področju. Iz istih krogov prihaja tudi vest, da v ljubljanski nadškofiji iščejo naslednika za dolgoletnega ravnatelja gospodarske uprave Petra Zakrajška.

O vzrokih za obe menjavi smo povprašali tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference Tadeja Strehovca, a nas je po informacije napotil na nadškofijo in Družino. Na nadškofiji so bili enako skrivnostni: da bo novi odgovorni urednik laik Boštjan Debevec, niso ne zanikali ne potrdili, ker da je to stvar Družine. Zamenjave Petra Zakrajška prav tako niso želeli komentirati. »Na nadškofiji vsako leto odgovorni poskušajo razporediti razpoložljive duhovnike v skladu s potrebami na župnijah in v drugih cerkvenih službah. Večino novih služb duhovniki nastopijo z začetkom avgusta, ko spremembe tudi objavimo, kakor je običajno vsako leto. Dokler pa ti postopki potekajo, jih ne komentiramo,« je odgovoril Boštjan Prevc. Za molk se je, kot kaže, odločil tudi direktor Družine Tone Rode, saj njegovega odgovora nismo prejeli.