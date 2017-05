Mnogi starši osnovnošolskih otrok so že začeli delati načrte, kako bodo otroci preživeli poletne počitnice. Mestna občina Ljubljana bo tudi letos sofinancirala nekatere programe počitniškega varstva, ki bodo za otroke s stalnim prebivališčem v prestolnici brezplačni ali pa bodo starši zanje morali na dan doplačati le po nekaj evrov.

Skupen datum za zbiranje prijav

Občina je že objavila seznam trinajstih izvajalcev poletnega varstva, ki bodo zagotovili tedensko varstvo za 1736 otrok od 1. do 5. razreda osnovne šole. V tabeli so navedeni vsi ponudniki počitniškega varstva, ki jih sofinancira mesto, kraj varstva in morebitna doplačila. Dodatne informacije in kontakti ponudnikov počitniškega varstva so objavljeni na spletni strani občine www.ljubljana.si/sl/aktualno/poletno-pocitnisko-varstvo-5/.

Letos bodo prvič vsi ponudniki varstva, ki jih sofinancira občina, prijave začeli zbirati na isti dan, to je 8. maja. Na oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje so pojasnili, da so se za enoten datum odločili, ker so prej izvajalci različno zbirali prijave in so »mesta v programih dobili predvsem otroci staršev, ki so bili bolje obveščeni«. »Da bi se temu izognili in ponudili karseda enake pogoje za vse, smo se na podlagi evalvacije z izvajalci in predlogov staršev odločili, da v letu 2017 določimo enoten datum začetka zbiranja prijav,« so dodali.