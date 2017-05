»Celovška cesta vas lahko preseneti. Na njej je veliko domačnosti, čeprav je velik pretok ljudi, se ljudje med seboj poznajo,« je zatrdil gospod Milan, ki ob avtobusni postaji na Celovški cesti že leta prodaja knjige. Ob tem mu je v veliko veselje, da z mimoidočimi tudi klepeta: »Starinski duh Šiške še živi. Po družabnosti in pretoku ljudi je tu še vedno tako kot v socializmu. V resnici je na cesti veliko prijetnejši duh, kot bi si lahko zamišljali.«

Trditev bi se na prvi pogled lahko zdela smela. Celovška cesta je za večino Ljubljančanov pa tudi dnevnih migrantov iz gorenjske smeri nujno prometno zlo, vedno nagnetena vpadnica. Tisoče avtomobilov in tudi več kot tisoč kolesarjev se vsak dan zjutraj zgrinja v mesto, popoldne pa iz mesta. Nesreče niso redke, nazadnje so marca na cesti do smrti povozili kolesarko. Hrup ob cesti je neizprosen. »Celovška je po svojem značaju cesta, ne ulica, in še vedno ostaja vpadnica. Je precej glasna, promet je hiter, razmere za pešce so zelo slabe.

Po podatkih o prometnih obremenitvah v zadnjih letih število avtomobilov na Celovški c