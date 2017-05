Kako le, ko pa je iz družinske gostilne v vasi Reteče pri Škofji Loki, ki jo je prevzela od staršev, naredila eno najpomembnejših kulinaričnih točk na Gorenjskem, po mnenju marsikoga pa celo najboljšo. Strah očeta, da z gostilno po njem ne bo nič, ker je Vesna, ki je odraščala za točilnim pultom, najprej hotela v kozmetiko oziroma vsaj po povsem drugačni poti od staršev, je bil odveč. Vesna je prevzela kuhalnico in v gostilno Pri Danilu, ki sta ji njena otroka zdaj odškrtnila »pri«, z vrta na mizo pripeljala stare loške jedi ter jih z modernim pristopom postavila na precej višjo raven. Jedi za reveže, kot so loška mešta, loška mešan'ca, loška smojka in loška medla, so zamenjale piščance, ki jih je pripravljal njen oče, na mizo pa tako kot včasih še vedno priplava kakšna postrv, čeprav malo bolj sofisticirana od tiste pred desetletji, predvsem pa tako kot vse drugo vedno v spremljavi zelišč in rastlinic, ki rastejo v okolici Reteč in ob reki Sori. tb