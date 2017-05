V iskanju naravnega so Slovenci odkrili tudi kurkumo in kano. Kano sicer že dolgo poznamo kot barvilo za lase, toda odkar je zapovedano naravno barvanje, je povpraševanje po kani naraslo. Odprli so celo frizerski salon, v katerem pri barvanju uporabljajo le kano.

V popolnem svetu bi si kano seveda želeli vzgojiti sami; tako bi bili popolnoma prepričani, da v prahu, ki ga damo na lase, ni kemičnih dodatkov. Kano sicer res lahko gojimo doma, a bi morali zasaditi celo njivo, da bi je imeli dovolj za celoletno barvanje las. Tako je bolje, da kano gojimo le kot okrasno rastlino.

Kana se latinsko imenuje Canna Indica, a nikar ne mislite, da izvira iz Indije. Njena domovina je Latinska Amerika, kjer so jo tisočletja gojili celo kot prehrambeno rastlino, saj so njene korenike užitne. Ima še vsaj dve nenavadni lastnosti: je hermafrodit, se pravi, da ima moške in ženske cvetove na isti rastlini, njeno seme pa je tako trdo, da so ga srednjeameriški Indijanci uporabljali kot strelivo. Tako so vsaj poročali španski kolonizatorji.

Kot rečeno, raste iz odebeljene korenine, s katero se tudi razmnožuje. Zato je za prvo koreniko najbolje prositi koga, ki rastlino že ima na vrtu. Ker izhaja iz toplih krajev, je na vrt nikakor ne posadimo pred ledenimi možmi. Koreniko je treba jeseni izkopati in shraniti v kleti, najbolje v takih razmerah kot krompir. Med letom bo kana ob vročem vremenu zrasla tudi do metra visoko. Iz odebeljenega stebla rastejo veliki in bujni listi, na koncu stebla pa se razvijejo rdeče oranžni cvetovi. Ni pa rečeno, da bo rastlina cvetela vsako leto, saj je v naravi dvoletnica. Zato je najbolje, da posežete po kakšnem od enoletnih evropskih vrtovom prilagojenih hibridov. Tako bo kana leto za letom okras vašega cvetličnega vrta.