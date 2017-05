Korziška čebulna omleta

Potrebujemo 8 jajc, 200 g (v izvirniku kozjega) mladega sira iz slanice, 4 mlade čebule, 4 žlice oljčnega olja, morsko sol, sveže zmlet poper, muškatni orešček, 20 lističev poprove mete.

Sir dobro odcedimo in ga narežemo na drobne kocke. Jajca blago razžvrkljamo. Mlado čebulo z zelenjem vred narežemo na tanka kolesca. Meto drobno sesekljamo. V ponvi segrejemo olje, na katerem med mešanjem na hitro popražimo narezano čebulo, le toliko, da ovene. Prilijemo jajčno mešanico, dodamo nakockan sir in posujemo s sesekljano meto, soljo, poprom in nekaj ščepci nastrganega muškatnega oreščka. Na hitro premešamo, pokrijemo in pečemo nekaj minut (odvisno od velikosti ponve in debeline omlete). Ponev odkrijemo, omleto pa prepognemo in pečemo še 2–3 minute, pri čemer jo dvakrat ali trikrat obrnemo. Najbolje je, če jo postrežemo še vročo, denimo s sezonsko solato in izbranim kruhom. Če imamo pri roki sveže vrtne šparglje, prav gotovo ne bomo zamahnili mimo, če jih na hitro popečemo v ponvi na malo olja in z njimi nadevamo omleto, tik preden jo prepognemo. Receptura potem ne bo več tradicionalno korziška, bo pa izdelek toliko slastnejši.

Zelenje mlade čebule je izjemno, če ga spečeno v posebnih palačinkah iz vlečenega testa. Domače (s kupljenim priprava žal ni mogoča) vlečeno testo na pomokani deski razvlečemo na manj tenko kot za zavitek, pomažemo z oljčnim oljem, posujemo z narezano mlado čebulo in zvijemo v rulado. Če je zvitek dolg, ga prerežemo na pol, iz vsake polovice pa zvijemo nekakšnega polža oziroma okrogli burek, ki ga nato že zvitega na precej tanko razvaljamo. Nastalo »palačinko« z obeh strani popečemo v ponvi kot običajno palačinko in postrežemo k juham, solatam, jedem z žara in podobno. Mlado čebulo si z zelenjem vred privoščimo tudi v milih prikuhah, denimo v zelenjavni rižoti, samo zelenje lahko narežemo v zeleno solato, z njim pripravimo imenitno omleto, na tanko narezano posujemo po juhi namesto drobnjaka… Mlada čebula je tudi nesporna kraljica majskih in poznejših piknikov, zlasti kjer se na žaru obrača kaj mesnatega. Nekateri jo z zelenjem vred, če je ne pozobajo sveže, denejo naravnost na žar in na hitro popečejo ter ponudijo kot prilogo. Krasna je tudi čisto navadna jajčna omleta, v katero zamešamo drobno narezano čebulno zelenje. Ali pač testenine z zares na hitro popraženo mlado čebulo, oljčnim oljem in parmezanom. Čebulno zelenje lahko narežemo in zamešamo tudi v skuto, začinimo z mleto papriko in prelijemo z bučnim oljem, s čimer nastane spomladanska različica koroške skute, ki se izvrstno poda k rženemu kruhu.