Na nadaljevanju sojenja pilotu Miru Kolencu zaradi balonarske nesreče avgusta 2012 so pregledovali fotografije in posnetke, ki so jih posneli udeleženci poleta. Na obrazih izletnikov se je zrcalilo veselje in veliko navdušenje nad dogodivščino – posneli so priprave na vzlet, polet, nekateri tudi bližajoče se nevihtne oblake. Zadnji posnetki so bili narejeni med 7.45 in 7.50, potem jim je pilot povedal, da pristajajo in naj pospravijo fotoaparate, kamere in telefone, se primejo za ročaje in zmehčajo kolena. Ob 7.52 je že sledil prvi strahovit udarec ob tla, drugi pa kako minuto pozneje. Potem se je košara še vnela, tudi o tem priča nekaj posnetkov. V tragediji je umrlo šest ljudi.

Črnina okoli pol osme Kolenc se mora zagovarjati zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, za kar mu grozi osemletna zaporna kazen. 23. avgusta 2012 ob 6.50 je z 31 potniki vzletel s travnika v bližini ljubljanskega Brda. Tožilstvo mu očita, da kljub nevihtnim oblakom poleta ni pravočasno prekinil in da je brez dovoljenja kontrole zračnega prometa letel do višine 1400 metrov. Ko se je le odločil za pristanek, pa naj ne bi upošteval varnostnih navodil: ni uporabil ventila Q (vrvice za zasilno pristajanje), ni ugasnil gorilnika in zaprl ventilov za dovod goriva, po prvem udarcu ob tla pa je še dodajal plin, da je balon spet dvignilo. Preletel je cesto, nato pa spet udaril ob tla. Ker je pilot izbral napačen kraj za pristajanje, je ob udarcu v drevo zaradi poškodovanja cevi in prižganega gorilnika ter odprtih ventilov izbruhnil usodni požar – trdi tožilstvo. Udeleženci poleta so naredili precej fotografij in video posnetkov. Posneli so vzletno mesto, polnjenje ogromnega balona in druge priprave na vzlet. Na začetku poleta je videti sončni vzhod in nekaj meglic ter oblakov. Nevihtno fronto, ki je tudi po besedah meteorologov z italijanske strani prišla nenavadno hitro, je bilo najprej videti na obzorju, pozneje pa vse bliže. Na večini posnetkov jo je opaziti okoli pol osme.