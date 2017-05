Na praznični prvi maj ob desetih dopoldne je okoli 50 let stara domačinka kot po čudežu preživela padec v 25 metrov globoko jamo Brezno pri cerkvi v okolici Črnomlja. V jamo je sicer padla že nekoliko prej, na praznično dopoldne pa so se v iskalno akcijo za pogrešano domačinko vključili tudi reševalci jamarske reševalne službe. Policisti, gasilci in njeni bližnji so namreč posumili, da je pogrešana oseba morda zgrmela v jamo. Po naših neuradnih informacijah preiskovalcem za zdaj še ni povsem jasno, ali je domačinka v jamo padla, ali pa je v njej končala kako drugače – ne gre pa za tujo krivdo oziroma sum kaznivega dejanja.

Na dnu brezna še strmo melišče Vsekakor pa je imela nesrečna zgodba izjemno srečen konec. Ob približno 11.20 se je prvi jamski reševalec spustil v globino in potrdil, da je v njej pogrešana ženska ter da je živa. »Vhodno vertikalno brezno jame z dokaj širokim vhodom je globoko okoli 25 metrov, na dnu pa se jama nadaljuje s strmim meliščem, ki je dokaj onesnaženo z različnimi odpadki in vejevjem, kar je poleg neverjetne sreče verjetno tudi pripomoglo k preživetju poškodovanke. Predvsem večji kosovni odpadki pa so reševanje dodatno otežili,« je po uspešni reševalni akciji pojasnil vodja intervencije Damijan Šinigoj. Reševalci so najprej očistili prostor, da so poškodovanko lahko polegli na transportno vrečo in zavili v jamarski kombinezon, da se ni še bolj podhladila. Kombinezon ji je odstopil eden izmed reševalcev, ki se je med prvimi spustil v jamo. Jamska reševalca, ki sta bila prva pri njej, sta ji tudi oskrbela krvaveči rani na glavi in ji za silo povezala v zapestju zlomljeno roko. Nato so v jamo spustili dodatne odeje in protibolečinske tablete, saj je poškodovana tarnala o hudih bolečinah v prsih, kolku in gležnju.