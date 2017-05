Letošnja smučarska sezona je bila za naše najvišje smučišče s pogledom na Jadransko morje in Julijske Alpe po štirih letih prisilnega počitka uspešna. Našteli so okoli 40.000 smučarjev. Polovica se jih je na Kanin pripeljala z najdaljšo slovensko gondolsko žičnico, polovica pa je prišla prek smučišča na Žlebeh (Sella Nevea).

Kot je povedal Marjan Skornišek, v. d. direktorja Javnega zavoda Sončni Kanin, naj bi smučišče obratovalo do 7. maja. Če bodo razmere ugodne, bodo smučišče odprli še kakšen konec tedna pozneje. »Doslej smo imeli 137 smučarskih dni. Lahko smo zadovoljni z doseženimi rezultati. Šele februarja smo lahko odprli povezavo z italijanskim delom smučišča. Smučarji se vračajo. Z mislimi smo že v poletni sezoni, ki jo bomo začeli 1. junija,« je povedal Skornišek.

Velika pričakovanja v poletni sezoni

Tudi finančni rezultati so ugodni. Za pokrivanje izgube imajo v proračunu občine Bovec rezerviranih 200.000 evrov. Po neuradnih informacijah naj bi doslej porabili »le« 50 tisočakov. V poletni sezoni naj bi nadoknadili zimski izpad. Zadovoljni so tudi domačini. »Ekipa, ki dela na Kaninu, je enkratna. V letošnji zimski sezoni so se maksimalno potrudili in kljub slabi snežni odeji usposobili smučišče. Iz vsake vrtače so nabrali sneg in ga razmestili po smučišču,« je zadovoljen Rene Čopi, član bovškega smučarskega društva in eden izmed organizatorjev tradicionalnega srečanja smučarjev po starem. »Novi direktor ima vse pod nadzorom in zaupa ekipi. Večina je domačinov. To je pomembno za prihodnost Kanina,« dodaja.

Tudi župan občine Bovec Valter Mlekuž je navdušen nad ekipo Sončnega Kanina. »Imamo pestro dodatno ponudbo. Tako smo imeli na zgornji postaji krožne kabinske žičnice enkratno prireditev za valentinovo. Še več dogodkov napovedujejo v poletni sezoni. Ena največjih atrakcij bo prav gotovo koš na terasi restavracije Prestreljenik, skoraj 2215 metrov visoko, ki ga bomo postavili že ta konec tedna, ko bodo imeli slovenski novinarji tradicionalni kriterij zadnjega snega.«