»Moj pogled na domovino se je, odkar živim v tujini, zelo spremenil. Menim, da je kakovost življenja v Sloveniji zelo visoka, česar se prej nisem zavedala,« pravi nekdanja dijakinja gimnazije v Idriji Saša Jereb. Jerebova je po diplomi na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani odšla na študij v New York, kjer končuje doktorat s področja molekularne biologije na Univerzi Rockefeller. Pravi, da trditev, da je tujina v vseh pogledih boljša od Slovenije, ne drži. »Tudi ZDA imajo svoje probleme, nekatere morda še večje kot Slovenija.« Izpostavlja predvsem problem ameriškega dragega zdravstvenega zavarovanja in plačljivega dodiplomskega študija, seveda pa ni mogla niti mimo prelepe slovenske narave, ki jo pogosto pogreša. Glavni razlog za njen odhod je bil, da je v tujini videla boljše možnosti za svoj profesionalni razvoj. »Strah pa me je bilo, kako se bom vključila med ljudi, saj nisem bila prepričana o svojem znanju angleščine. Spraševala sem se tudi, ali bodo moje dodiplomske izkušnje iz Slovenije zadostovale za uspešen študij v tujini. A strah je bil odveč,« priznava.

Kroženje možganov koristno za Slovenijo Miha Troha, prav tako nekdanji dijak idrijske gimnazije, je že med študijem na Fakulteti za računalništvo Univerze v Ljubljani odšel na polletno izmenjavo na Dansko. Ker se mu je spoznavanje novih ljudi in kultur zdelo zanimivo, je sledilo še pol leta plačane delovne prakse na Azurni obali v Franciji. Padla je odločitev za magisterij na Imperial College London (uvrščajo ga med najboljše izobraževalne ustanove v Evropi), delo v londonskem Cityju pa je v njem prebudilo željo po še bolj poglobljenem znanju, doktoratu iz matematike na Univerzi v Oxfordu. »Vsakemu študentu bi zagotovo koristilo, če bi nekaj let preživel v tujini. Širši pogled, izkušnje, znanje in širša socialna mreža, vse to pripomore k uspešni poslovni karieri,« pravi Troha. Dodaja, da bi se Slovenija morala bolj odpreti in kroženje možganov je sestavni del odpiranja. »Pri selitvi v tujo državo traja kar nekaj časa, da se prilagodiš novemu okolju, veliko je novih pravil, tako formalnih kot tudi neformalnih,« pojasnjuje. »Učenje pogosto poteka na podlagi poskusov in napak, zato se lahko na začetku večkrat znajdeš v neprijetni situaciji. Ampak če ostaneš dovolj dolgo, ta pravila vsaj deloma ponotranjiš.«