Razlogov, zakaj se ženske redkeje odločajo za znanstveno kariero, je gotovo več, a kot opozarjajo naše sogovornice, znanstvenice s področja naravoslovja in družboslovja, vsi niso povezani zgolj z ženskami. Kot ključni vzrok izpostavljajo odločitev med kariero in družino, ki ženske v še vedno izrazito patriarhalni slovenski družbi postavlja v nezavidljiv položaj.

Ženske se morajo na svoji karierni poti soočiti s številnimi predsodki in stereotipi ter prebiti stekleni strop – nevidno oviro, ki ženskam kljub enaki izobrazbi onemogoča preboj na najvišja delovna mesta.

Docentka dr. Ksenija Šabec , predavateljica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, poudarja, da so tudi razlike med ženskami velike in posploševanje na celotno skupino ni mogoče. Temu pritrjujejo tudi druge sogovornice, ki pa zaradi občutljivosti tematike niso želele biti imenovane. »Pri kariernih ovirah ne gre neposredno za razlikovanje med spoloma. Večja razlika je med ženskami, ki imajo družino, in ostalimi,« pravi ena od sogovornic. Druga nadaljuje: »Zgodi se, da ti po vrnitvi s porodniškega dopusta vzamejo kak predmet, ki si ga poučeval, z izgovorom, da bo oteženo izvajanje predmeta, ker bo tvoj otrok prvo leto v vrtcu večkrat bolan. Proti temu se težko boriš. Če nisi redni profesor, boš nekoč prosil za obnovitev naziva ali napredovanje in takrat ti ugovarjanje škodi.«

Tudi v času formalne emancipacije ženske na univerzi še vedno naletijo na mnoge ovire. Poleg neenakega plačila Ksenija Šabec opozarja, da danes prevladujejo subtilne in prefinjene oblike diskriminacije žensk v znanosti. Predstavljamo zgodbo znanstvenice, ki tudi ne želi biti imenovana: »Zaposlitev na univerzi je de facto zaposlitev za določen čas, vse dokler nimaš naziva redni profesor. Če obstoječega naziva ne moreš obnoviti, te lahko čaka odpoved. Nova pravila, ki so trenutno v sprejemanju, namreč ne predvidevajo, da bi bil lahko izvoljen v isti naziv, če ne izpolniš katerega od pogojev. Stalno spreminjanje pravil postaja vir frustracij za vse, ki nismo redni profesorji. Zadnja sprememba zahteva trimesečno bivanje v tujini za obnovitev naziva izredni profesor, jaz pa imam osnovnošolske otroke. V tujino bom morala, v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bom ostala brez službe. Tu se skriva past. Težava torej ni spolna diskriminacija v smislu, da te nekdo ne bi želel zaposliti, ker si ženska, ampak bolj v nastavljanju pravil za izvolitve v nazive.«

Ne enakost, enake možnosti

Kje naše sogovornice vidijo rešitev? Ena od njih pravi: »Mislim, da bi bilo prav govoriti o enakih možnostih za oba spola, bolj kot o enakosti ali enakopravnosti med spoloma.« Situacijo oriše še bolj slikovito: »To lepo ilustrira zgodba o živalskem tekmovanju. Tekmovali so zajec, krokodil, veverica, slon. Pravila so bila enaka za vse – zmaga tisti, ki prvi pride na drevo. A to še ne pomeni enakih možnosti za vse,« pravi naša sogovornica. Ksenija Šabec pa največje možnosti za napredek in izboljšanje situacije vidi v vzgoji mladih generacij že v šoli. »Deklice še vedno veliko raje označimo za pridne, marljive in vztrajne, ne upamo ali ne želimo pa reči, da so enako inteligentne kot dečki,« opozarja.

Daljša verzija članka je objavljena na www.dnevnik.si/obrazi