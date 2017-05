Obrazi prihodnosti: Znanost in šola

Kot zagnana učiteljica fizike sem ob začetku svoje karierne poti s strahospoštovanjem odpirala velike omare v ogromnem fizikalnem kabinetu naše šole. In v teh omarah je bilo marsikaj videti. Za učili, ki sem jih uporabljala za prikaz poskusov in pri laboratorijskih vajah, so se skrivala učila nenavadnih oblik. Malce drugačna, zaprašena, a vseeno podobna sodobnim, nekatera tudi taka, da sem morala raziskati, čemu so nekoč služila. Prav ta sto in več let stara učila so ob začetku delovanja prve slovenske realke predstavljala sodobne dosežke v znanosti, ki je ob koncu 19. in začetku 20. stoletja doživljala pravi razcvet. In v tem obdobju brez množičnih medijev, ki si ga danes komaj predstavljamo, je šola sledila znanosti. Visoko usposobljeni profesorji na idrijski realki so svoje dijake seznanjali z novostmi s področij aerodinamike, optike, elektrike in jim bili edini zanesljivi vir informacij o napredku v znanosti.