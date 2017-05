Demokracija kot plačilno sredstvo

Komaj čakate na peto sezono nadaljevanke Oranžna je nova črna? No, ni vam treba čakati do 9. junija. Deset novih epizod sprva razmeroma duhovite, od tretje sezone naprej pa vse bolj razvlečene serije, je že dostopnih na eni najbolj znanih piratskih domen. Proti volji producenta, globalnega ponudnika pretočnih vsebin Netflix. Neznanec oziroma neznanci pod imenom Thedarkoverlord so jo namreč ukradli iz losangeleškega studia za končno obdelavo in jo, ker Netflix ni hotel plačati zahtevane odkupnine, prejšnji teden objavili. Najprej eno epizodo, nato še naslednjih devet. Zadnjih treh še ni bilo v postprodukcijskem studiu.