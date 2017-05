»Smo večdisciplinarni in iščemo tako naravoslovce kot družboslovce. Na hitrih zmenkih smo vsakič prepoznali več perspektivnih diplomantov in jih povabili k sodelovanju, tudi družboslovce,« je pojasnil Blaž Golob iz SmartIScity, ki je k trajnejšemu sodelovanju že povabil dve družboslovki, ki se ukvarjata z analizo politik in analizo evropskih usmeritev, matematika, ki dela kot strokovnjak za analizo podatkov, in programerja.

Sodelujejo tudi s psihologinjo »Takšno spoznavanje potencialnih mladih sodelavcev je zelo učinkovito, saj se mladi vedno zelo dobro pripravijo na hitre zmenke, temeljito preučijo delo podjetja in njegovo vizijo ter znajo predstaviti svoje prednosti za podjetje. Programerja smo zaposlili v razvoju in nedavno je odšel na izobraževanje na Švedsko. Matematik je strokovnjak za analizo podatkov, ena družboslovka je trenutno v Južni Koreji. Naše izkušnje s hitrimi zmenki so res dobre,« je poudaril Golob. Trenutno se pripravljajo na Ljubljanski forum, katerega osrednja tema je mesto prihodnosti z naslovom City of Wellbeing – mesto dobrega počutja. »Zaradi tega bo v prihodnje velik poudarek na tem, kako dosegati, da so ljudje srečni. Zato že sodelujemo tudi s psihologinjo. Interes med kandidati s temi znanji je, je pa študij še vedno preveč omejen. Razvoj pametnih mest bi bil lahko odlična spodbuda univerzi za oblikovanje takega kurikuluma, ki bo študentom zagotovil znanja, ki jih dejansko potrebujejo za uspešno delo v podjetjih ali na projektih. To pa od posameznikov že zahteva sposobnost uporabljati svoja strokovna znanja in informacijsko tehnologijo, ki je na voljo,« poudarja Golob. Sicer pa vse bolj potrebujejo poznavalce modelov prihodnosti. Trenutno dajejo prednost kandidatom z znanjem nemščine, ki imajo znanja s področja poznavanja konceptov in analize tekstov. Sicer pa bodo imeli na splošno boljše zaposlitvene možnosti posamezniki, ki so podkovani v programiranju. »Je pa res, da je veliko rešitev že na voljo in da je pomembno, da jih znamo poiskati in uporabiti. Izjemnega pomena so tudi anticipativna znanja potreb strank. Gre torej za odnose z javnostmi, socialna omrežja, sposobnost empatije in sposobnost dela v različno sestavljenih ekipah. V vitko delujoči organizaciji, kot je naša, je timsko delo osnova in mladim tak način dela tudi zelo ustreza,« ugotavlja Golob.

Tehnologija bo človeku v oporo in ga ne bo izrinila Ob tem jasno poudarja, da bo v prihodnje tehnologija človeku predvsem v oporo in poklici na področju medčloveške interakcije ne bodo umrli. »Medčloveška interakcija je izjemnega pomena. Dejstvo pa je tudi, da ima tehnologija svoje omejitve. Dokaz je že primer Hillary Clinton, ko se je vnovič pokazalo, da je potrebno programskemu delu algoritma dodati človeško dimenzijo. Algoritmi bodo v prihodnje ljudem v oporo in človeka prav zagotovo ne bodo izrinili. Je pa res, da je izziv najti primerno ravnovesje med tehnologijo in vlogo človeka. In ne smemo pozabiti, da mora biti v vsaki ekipi tudi ravnovesje po spolu,« našteva Golob.