Izbrani Mikrografijin sodelavec, ki se bo pridružil ekipi, v kateri je že več kot 70 sodelavcev, bo kot vodja projektov med drugimi skrbel za načrtovanje, organiziranje in vodenje del na projektih razvoja in implementacije programskih rešitec, za spremljanje procesov in koordinacijo dela, spremljanje kakovosti, stroškov in časovne skladnosti s pogodbenimi obveznostmi, vmesno in končno poročanje o projektu, pa tudi za reševanje tehničnih nalog in problemov, ki se pojavijo med razvojem. Njegova obveznost pa bo tudi izobraževanje in deljenje znanja z drugimi zaposlenimi v družbi.

V Mikrografiji bodo veseli prijav visoko izobraženih kandidatov, ki imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, po možnosti s področja dokumentnega sistema, ki poznajo IT z vidika spletnih storitev in imajo izkušnje z metodologijami in praksami agilnega razvoja programske opreme.

Mikrografija, ki jo vodi ustanovitelj in lastnik Boštjan Gaberc, poleg zaposlitve za nedoločen čas zagotavlja dobre delovne pogoje v ves čas rastočem podjetju s sedežem v Novem mestu, njihovi trgi pa so poleg Slovenije države nekdanje Jugoslavije, v Avstrija in Nemčija. Sodelavcem zagotavljajo tudi izobraževanja doma in v tujini, sodelovanje na strokovnih konferencah, sodelovanje pri razvoju vrhunskih rešitev, poleg strokovnega pa tudi osebnostni razvoj ter stimulativno nagrajevanje.

Prijave kandidatov za mesto vodje projektov sprejemajo do 15. maja na naslov e-pošte: ales.medved@mikrografija.si, za dodatne informacije pa kandidati lahko pokličejo na 073375061.