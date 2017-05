Grohe Sense in Grohe SenseGuard sta zasnovana, da preprečita škodo, ki jo v gospodinjstvih povzroča voda in ki, kot je pokazala raziskava družbe Grohe, predstavlja podcenjeno tveganje. Polovica gospodinjstev v Evropi je utrpela škodo zaradi vode vsaj enkrat – to pa je veliko več, kot so udeleženci pričakovali. Poročilo nemškega zavarovalnega združenja je pokazalo, da bi bilo mogoče preprečiti 93 odstotkov primerov. Grohe si vedno prizadeva, da stranke uživajo v izkušnji vode, razvijanje inteligentnih naprav za spremljanje in preprečevanje škode zaradi vode pa je bil samoumeven naslednji korak pri inovaciji izdelkov.

Preprečevanje škode zaradi vode Grohe Sense je pametni vodni senzor. Preprosto se namesti na tla, saj tako zaznava poplavo, spremlja pa tudi temperaturo in vlažnost prostora. Več naprav, postavljenih v različnih prostorih v domu, takoj obvesti lastnika o kakršnih koli težavah, kar mu omogoči pravočasen odziv. Grohe SenseGuard pa je pametni krmilnik vode, ki zaznava tveganje zmrzali, mikrouhajanja in prelome cevi. Krmilnik, ki ga je strokovni monter namestil v glavno vodovodno cev, se lahko uporablja za samodejno izključitev dovoda vode, ko pušča cev. Tudi odprta pipa ne bo več ostala neopažena!

Inovativni izdelki za pametnejšo prihodnost Inovativni varnostni sistem za vodo temelji na industrijsko standardizirani brezžični tehnologiji LAN, ki ga krmili aplikacija Grohe Ondus – osrednji del sistema Grohe Sense. Zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti vode, ki sistemoma Sense in SenseGuard omogoča nenehno spremljanje in upravljanje – kjer koli in kadar koli. Uporabniki prejmejo obvestilo, ko se pojavijo težave, povezane z vodo, kar jim omogoča izključitev dovoda vode s pomočjo aplikacije in sistema SenseGuard, s čimer preprečijo večjo škodo. Poleg tega ima aplikacija funkcijo, ki omogoča spremljanje porabe vode v gospodinjstvu.