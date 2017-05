Večje je vedno boljše od manjšega, saj majhno pohištvo naredi prostor navidezno še manjše, pravijo strokovnjaki za notranje opremljanje. Namesto dvoseda in fotelja postavite v dnevno sobo dolgo zofo ali sedežno garnituro, galerijsko steno z vrsto majhnih slik pa naj zamenja veliko umetniško delo. Sledite naslednjim nasvetom in vaše (pre)majhno stanovanje se bo pokazalo v novi luči – ne da bi bilo videti natrpano.

Pohištveni kosi iz akrila Akrilno pohištvo je šik, minimalistično in vzdržljivo, poleg tega, ker je prozorno, vizualno ne zavzema toliko prostora kot oprema iz drugih materialov. Izberete lahko denimo jedilno mizo in stole iz akrila ali pa akrilno klubsko mizico. Zračen videz akrilnega pohištva je odlična protiutež težjim kosom pohištva, kot so omare in pisalne mize, poleg tega jih zaradi njihove lahkotnosti po potrebi prestavljamo.

Večnamensko pohištvo Ko kupujete pohištvo za majhne prostore, izbirajte med funkcionalnimi kosi, ki jih lahko preprosto pospravite, kadar jih ne uporabljate. Med takšno uveljavljeno opremo sodita denimo pisalna miza, ki jo po delu zapremo, in v omaro vgrajena postelja. Kadar je »vgradno« pohištvo pospravljeno, je videti kot običajna omara, zato nam ne jemlje dragocenega prostora. Notranji oblikovalci pa so večnamensko pohištvo pripeljali na še višjo raven – nova linija modularnega pohištva Ori se prilagaja potrebam stanovalcem zgolj s pritiskom na gumb. Sestav z zakonsko posteljo se denimo lahko spremeni tako, da ponuja spalnico, pisarno in dnevno sobo v enem!

Poličniki Klasične knjižne omare v majhnih prostorih velikokrat delujejo pretežko. Poličniki oziroma omarice s policami brez hrbtne strani ponujajo enako veliko prostora za vaše knjižno bogastvo, obenem pa prostora ne preobremenijo.

Velika ogledala Če ne naredite nič drugega, da bi bil majhen prostor večji, postavite vanj vsaj eno ali dve veliki ogledali. Ogledalo preprosto prislonite na steno ali ga umestite za pohištvo, da ustvari vtis večjega prostora na tesnih območjih. Izberite ogledalo, ki je videti kot okno, in ga postavite nasproti okna, da v njem odsevata naravna svetloba in zunanjost.

Vpadljivi dekorativni predmeti Četudi je stanovanje majhno, to ne pomeni, da v njem ne morete uporabiti nekaj dizajnerskih kosov. Ko imate manj pohištva, je še toliko bolj priporočljivo uporabiti dekorativne predmete posebno vpadljivih ali nenavadnih oblik.

Garderobne omare Brez njih seveda ne gre, saj si v majhnih stanovanjih pač ne moremo privoščiti posebne garderobne sobe. Omare za oblačila naj bodo v enaki barvi kot stene, da vizualno ne izstopajo. Idealno je, če si omislimo vgradno omaro, ki izkoristi ves prostor do stropa. Kadar nam veliko pomeni tudi deset centimetrov prostora, se odločimo za nekoliko plitvejše omare, njeno notranjost pa uredimo tako, da lahko oblačila na obešalnikih obešamo naravnost in ne postrani kot v globokih omarah.

Stropne in viseče svetilke Dobra razsvetljava naredi čudež, zato poskrbite, da namizne in talne svetilke zamenjate s stropnimi in visečimi svetili, ki pogled pritegnejo navzgor in ustvarijo videz večjega prostora. Enako velja za stenske svetilke – namesto klasičnih nočnih lučk na nočnih omaricah namestimo svetilki na steno na obeh straneh postelje.