V Indoneziji so sicer začeli uradno beležiti rojstva šele z letom 1900, a so za BBC potrdili pristnost njegovih dokumentov. V intervjuju za BBC je Ghoto lani dejal, da je skrivnost dolgega življenja v potrpežljivosti ter da je tako dolgo živel, ker je imel okoli sebe ljudi, ki ga imajo radi in skrbijo zanj.

Ghoto je veliko kadil vse do smrti, preživel pa kar štiri žene, deset bratov in sester, pokopal pa je vse svoje otroke. V domači vasici je znan po pripovedovanju odličnih vojnih zgodb. V ponedeljek so ga pokopali na lokalnem pokopališču. »Ni bil zahteven. Prosil nas je le, naj mu pustimo oditi,« je o zadnjih Ghotovih besedah spregovoril njegov vnuk.

Dedek Ghoto bo, če bodo njegovo starost potrdili še neodvisni uradni viri, s 146 leti postal najstarejši človek v zgodovini merjenja starosti.