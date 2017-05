ZDA so sistem začele nameščati marca, kljub ostremu nasprotovanju Kitajske, ki meni, da je sistem uperjen tudi proti njenim raketnim zmogljivostim in da bo še dodatno zamajal regionalno ravnotežje sil. Kitajska se je ostro odzvala tudi že na novico o operativnem zagonu sistema. V Pekingu so zahtevali njegovo takojšnjo ustavitev.

Washington in Seul sta se za namestitev tega protiraketnega sistema dogovorila julija lani zaradi naraščajoče severnokorejske grožnje. Sistem so namestili v mestu Seongju v južnem delu Južne Koreje, kjer pa so lokalni prebivalci nad tem prav tako nezadovoljni, saj se bojijo, da so s tem postali ena prvih tarč morebitnega severnokorejskega napada. Sistem THAAD naj bi bil sposoben prestreči rakete kratkega in srednjega dosega. Zasnovan je tako, da prestrezni projektili uničijo prihajajoče izstrelke ob udarcu.