Po svetu s shodi obeležujejo praznik dela; v Grčiji tudi splošna stavka

Po svetu danes obeležujejo mednarodni praznik dela, 1. maj. Ob tej priložnosti potekajo številni protestni shodi in zborovanja. V Grčiji so se na napovedane varčevalne ukrepe odzvali s stavko, množični shodi pa so organizirani tudi v Moskvi in Hongkongu. Na ulice Berlina naj bi se na že tradicionalnem protestnem shodu zgrnilo na desettisoče ljudi.