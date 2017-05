Po zadnjih podatkih policije je podaljšana čakalna doba na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje, Starod, Sočerga, Jelšane, Gruškovje in Obrežje pri vstopu v Slovenijo. Na prehodih Dragonja, Sečovlje in Starod vozniki osebnih vozil trenutno čakajo eno uro, na Obrežju in Jelšanah 45 minut, na Sočergi 30 minut in na Gruškovju 20 minut.

Gost promet z zastoji je na cestah Lesce - Bled in Lucija - Izola v obe smeri. Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško vozniki za prestop meje čakajo do ene ure.