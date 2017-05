Indijski preiskovalci so uspeli razbiti mednarodno združbo za tihotapljenje orožja in delov zaščitenih živali. Med operacijo, ki jo je izvedel indijski urad za boj proti kriminalu in tihotapljenju (DRI) so na letališču v New Delhiju prijeli tudi slovenskega državljana s še dvema indijskima pomočnikoma.

Prijeta trojica je dobavljala orožje, v Indijo pa so prek Carigrada z letalsko družbo Turkish Airlines pripotovali iz Slovenije. Indijski preiskovalci so med operacijo na indijskem letališču Indira Ghandi pri pridržanih našli 25 kosov nezakonito uvoženega orožja. Poleg tega so tekom operacije zasegli še več sto kosov strelnega orožja, ki je bilo izdelano v Avstriji, Italiji in Nemčiji ter kože leoparda, dele nekaterih zaščitenih živali in večjo količino indijskega denarja.